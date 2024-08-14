Tepebaşı Belediyesi'nden Kız Öğrenci Misafirhanesi Hizmeti

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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi Melih Savaş Yaşam Köyü'nde hazırlanan ve 2023-2024 eğitim öğretim yılında hizmete açılan Muazzez İlmiye Çığ Kız Öğrenci Misafirhanesi için ön kayıtlar devam ediyor. Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Üniversite eğitimi için Cumhuriyet kenti Eskişehir'imizi tercih eden gençlerimiz, yeni evinize hoş geldiniz. Kız öğrencilerimize aile sıcaklığını hissettirebilmek için hayata geçirdiğimiz öğrenci misafirhanemizle sizlerin yanınızdayız" dedi.

Tepebaşı Belediyesi, öğrenciler için gerçekleştirdiği hizmetlerine devam ediyor. Belediye, üniversite öğrencilerinin en temel sorunlarından biri olan barınma meselesine, Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın talimatıyla hayata geçirdiği Muazzez İlmiye Çığ Kız Öğrenci Misafirhanesi ile çözüm oluyor. Kız öğrencilerin konaklama ihtiyacının giderilmesi için hazırlanan misafirhane, 2023-2024 eğitim öğretim yılında hizmete açıldı.

Deprem yönetmeliğine uygun hazırlandı

Aşağı Söğütönü Mahallesi Melih Savaş Yaşam Köyü'nde yer alan ve deprem yönetmeliğine uygun olarak 2 katlı inşa edilen misafirhaneden, 33 kişi faydalanabilecek. Sabah kahvaltısı ve akşam yemeğinin de olduğu ve 2 ile 3 kişilik odaların yer aldığı misafirhanede öğrencilerin rahatlıkla ders çalışabilecekleri etüt odası, kütüphane, beraber vakit geçirebilecekleri salon, ücretsiz internetin yanı sıra çamaşır makineleri, kurutma makineleri ve ütü gibi gereçler de yer alıyor. Ayrıca misafirhanenin çevresinde bulunan kamera sistemi ile öğrencilerin 7/24 güvenliği sağlanıyor.

Ön kayıtlar devam ediyor

Şehit ile gazi yakını, yüzde 40 ve üzeri engeli olan öğrenciler ile lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan veya devlet koruması altında olan öğrenciler öncelikli olarak kayıt yaptırabiliyor. Misafirhaneden oda ve kahvaltıdan faydalanmak isteyenler 4 bin 071, oda, kahvaltı ve akşam yemeğinden faydalanmak isteyenler ise 5 bin 816 lira ücret ödüyor. Misafirhane için ön kayıtlar devam ediyor.

"Gençlerimiz bize ailelerinin emaneti"

Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Ülkemizin birçok noktasından Cumhuriyet kenti Eskişehir'imizi tercih eden gençlerimize öncelikle hoş geldiniz diyorum. Gençlik merkezlerimiz üniversite hayatınız boyunca destekçiniz olmaya devam edecek. Bunun yanında gençlerimizin en önemli sorunlarından biri olan barınma problemini giderebilmek adına geçen eğitim öğretim döneminde Tepebaşı Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz kız öğrenci misafirhanemizle de sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü gençlerimiz bize hem ailelerinin hem de Cumhuriyet'in emaneti" ifadelerini kullandı.

Misafirhane hakkında bilgi almak isteyenler, '0 (222) 211 40 00/8008' numaralı telefondan yetkililere ulaşabiliyor. Ön kayıt yaptırmak isteyenler, duyuru görselinde yer alan QR kodu okutarak veya 'https://tinyurl.com/kmisafir' linkine tıklayarak kayıt formunu doldurabiliyor.