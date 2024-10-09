Tepebaşı'nda Sürdürülebilirlik Festivali Düzenlenecek

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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi'nin kardeş şehir Treptow-Köpenick Belediyesi ile birlikte kazandığı "Kentsel Sürdürülebilirlik ve Çevre Koruma" konulu proje yarışması kapsamında 'Sürdürülebilirlik Festivali', 31 Ekim-1 Kasım'da düzenlenecek. Festivalin ev sahipliğini Tepebaşı Belediyesi yapacak.

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK Türkiye) tarafından Almanya ve Türkiye arasında yerel yönetim iş birliğini ve karşılıklı iletişimi güçlendirmek amacıyla düzenlenen "Kentsel Sürdürülebilirlik ve Çevre Koruma" konulu proje yarışmasını kazanan Tepebaşı Belediyesi ve Almanya'dan kardeş kent Treptow-Köpenick Belediyesi, 'Sürdürülebilirlik Festivali' düzenleyecek. Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda 31 Ekim-1 Kasım'da düzenlenecek festival, yenilikçi sivil toplum aktörleri, yerel yönetim yetkilileri ve yerel halk gibi farklı paydaşları bir araya getirecek. 2 gün sürecek festivalde, kentsel sürdürülebilirliği sağlanmasında vatandaşların ve sivil toplum kuruluşlarının katılımını artırmaya yönelik eğitimler ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.

Tüm eğitim ve atölye çalışmalarını deneyimlemiş katılımcılar, edindikleri bilgilerle kendi sivil toplum girişimlerini tasarlayacak. Ayrıca katılımcılar, 'Hayalindeki Sivil Toplumu Yarat' ve 'Kentsel Sürdürülebilirlikte Sivil Toplumun Yeri Tasarım Atölyesi' ile kendi girişimlerini hazırladıkları pankartlarla sunacak. Atölyelerin yanı sıra sivil toplum alanında çalışan kuruluşlar kendilerini tanıtarak uygulamalarını paylaşacak. Festival sonunda ise belediye ve sivil toplum arasındaki bağı güçlendirmeyi amaçlayan "Sürdürülebilir Kentsel Yönetişim Ağı" kurulumu sağlanacak. Bununla Tepebaşı Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları, kentsel sürdürülebilirlik alanında birlikte çalışma, toplumsal fayda sağlama ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakma konusunda hareket edecek.