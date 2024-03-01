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- "Tercihim Türkçe Projesi" ile Türkçe Romanya'da seçmeli ders oldu

BÜKREŞ - Yunus Emre Enstitüsü'nün yürüttüğü "Tercihim Türkçe Projesi" ile Türkçe Romanya'da seçmeli ders oldu.

Yunus Emre Enstitüsü'nün yürüttüğü Tercihim Türkçe Projesi, 2011 yılından bu yana 10 farklı ülkede başarıyla uygulanmaya devam ediyor. Enstitü, Türkiye'nin ortak tarihi ve kültürel ögeleri paylaştığı ülkelerden biri olan Romanya'nın başkenti Bükreş'te de projeyi uygulamaya geçirdi. Romanya genelinde Türkçe öğretim faaliyetlerine devam eden Enstitü, kültür merkezi bünyesindeki Türkçe kurslarının yanı sıra, "Kamu Çalışanlarına Türkçe Öğretimi Projesi" ile üst düzey kamu çalışanlarına da Türkçe kursları vererek yaklaşık 5 bin kişinin Türkçe ile tanışmasını sağlamıştı. Enstitü Romanya'daki devlet okullarında da Tercihim Türkçe Projesi'ni uygulayarak öğrencileri Türkçe ile buluşturdu.

İlk dersi Büyükelçi Altan verdi

Dante Alighieri Lisesi'nde başlayan ilk Türkçe dersine Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, Bükreş 3 Bölge Belediye Başkanı Robert Sorin Negoita, Yunus Emre Enstitüsü Romanya Müdürü Mustafa Yıldız, lise müdürü Maria Dan, Enstitü okutmanları ve görevlileri ile öğrenciler katıldı. İlk Türkçe dersi Büyükelçi Altan tarafından verildi. Öğrencilere Türkçe tanışma diyaloğunu öğreten Altan, Bükreş Yunus Emre Enstitüsü tarafından hazırlanan hediyeleri öğrencilere takdim etti.

Büyükelçi Altan konuşmasında, "Güzel dilimiz Türkçeye Romanya'da büyük bir ilgi var. Tabii ki bu Türkiye ve Romanya'nın tarihi ilişkilerinden de kaynaklanıyor. Aramızda çok eski bir dostluk hikayesi var. Bu sebeple Rumenler, Türk kültürünü ve dilini daha yakından tanımaya çalışıyor. Tercihim Türkçe Projesi, bu konuda son derece iyi hazırlanmış bir program. Bir sınıfta ilk Türkçe dersini öğrencilerle yaparak onların Türkçe öğrenmeye ne kadar hevesli olduğunu ilk elden görme şansı bulduk. Türkiye ve Romanya birbirlerine çok yakın ülkeler. Uçağa bindiğiniz zaman Bükreş-İstanbul arası 50 dakika. Ortak tarihimizden de gelen bu kültürel bağ gönüller arası bir ilişki kuruyor. Yunus Emre Enstitüsü de adına yakışır şekilde iki ülke arasındaki bu ilişkiyi en güzel şekilde tesis ediyor" dedi.

"Proje, Romanya geneline yayılacak"

Yunus Emre Enstitüsü Romanya Müdürü Mustafa Yıldız konuşmasında, "Romanya'da Türkçe öğretilen okullarla Türkiye'deki okulları kardeş okul yapacağız ve bu öğrenciler birbirlerini ziyaret edecekler. İki ülke, birbirinin kültürünü yakından tanıma fırsatı bulacak. Şimdilik haziran ayına kadar pilot olarak uygulanacak projemiz, 2024 Eylül ayından itibaren Bükreş geneline ve ilerleyen süreçte ise Romanya geneline yayılacak. İş birliği anlamında Romanya Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere, okullarımıza ve Türkçeye gönül vermiş değerli öğrencilerimize teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

"Ülkeler arasındaki bağları daha da geliştirmek istiyoruz"

Belediye Başkanı Robert Sorin Negoita yaptığı açıklamada, programın gerçekleştirilmesinden dolayı çok mutlu ve gururlu olduğunu ifade ederek, "Yunus Emre Enstitüsü'ne bu projeyi ücretsiz olarak bizlerle buluşturduğu için çok teşekkür ederim. Bütün öğrencilere Türkçe ve başka yabancı dilleri öğrenmelerini tavsiye ederim. Çünkü Türkiye ile Romanya arasında uzun yıllara dayanan kültürel, ekonomik, turistik bağlar var. Biz bu bağları daha da geliştirmek istiyoruz. Ayrıca Türkçe turistik açıdan da bize yardımcı olacaktır. Artık tatillerimizi daha güzel bir şekilde yapabileceğiz" diye konuştu.

"Türkçe bilmek büyük bir avantaj"

Tercihim Türkçe Projesi'nde ilk protokolün imzalandığı Dante Alighieri Lisesi'nin Müdürü Maria Dan, "Yunus Emre Enstitüsü biz öğretmenlere ama ilk önce de öğrencilerimize bu fırsatı sunduğu için çok mutluyum. Bu bizim için önemli bir fırsattır ve Türkçe çok önemli bir dildir. Bin 600 öğrencimizin 100'den fazlası bu dili öğrenmeyi tercih etti. Çünkü Türkiye ile gerçekleştirdiğimiz farklı projelerde sadece İngilizce değil Türkçe konuşma ihtiyaçları olduğunu da gördüler. Türkçe eğlenceli bir dil ve matematikle benzer noktalar taşıyor. Matematiği seven ve matematikte iyi olan birisi Türkçeyi de kolaylıkla öğrenebilir. Okulumuz, farklı kültürlerin buluştuğu bir okul olduğu için öğrencilerimize yabancı dil öğrenmenin ne kadar önemli olduğunu öğretiyoruz. Kültürel ve ticari açılardan da Türkçe bilmek büyük bir avantaj. Türkçe bilen birisi fırsat bulduğunda bunu en iyi şekilde değerlendirebilir" dedi.

Kardeş Okul Projesi de hayata geçirilerek

Tercihim Türkçe Projesi ile okullarda Türkçe öğretiminin yanında düzenlenecek etkinlikler aracılığıyla iki ülke ve iki kültür arasındaki yakınlığın eğitim yoluyla da artırılması hedefleniyor. Projenin devamında Tercihim Türkçe Projesi'nin bir alt kolu olan Kardeş Okul Projesi de hayata geçirilerek Romanya ve Türkiye'deki "kardeş" okulların öğrenci, öğretmen ve okul idarecileri birbirlerinin okulunu ziyaret ederek dilini ve kültürünü karşılıklı olarak yerinde tanıma imkanı bulacak.

Altı okulda Türkçe derslerine başlandı

Romanya'nın köklü okulları tarafından yoğun ilgiyle karşılanan ve pilot uygulama aşamasındaki Tercihim Türkçe Projesi Bükreş'teki 6 farklı okulda uygulanmaya başlandı. Şu anda Dante Alighieri Lisesi, 103 Numaralı Ortaokul, Titu Maiorescu Ortaokulu, Adrian Paunescu Ortaokulu, Sfantul Andrei Ortaokulu ve Uruguay Ortaokulu'nda Türkçe dersleri veriliyor.