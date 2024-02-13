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Samsun'un Terme ilçesinde şubat ayı muhtarlar toplantısı düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıkamaya göre, Terme Park Yaşam ve Sosyal Parkı içindeki restoranda Terme Kaymakamı Metin Maytalman ve Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın başkanlığında gerçekleştirilen muhtarlar toplantısına, mahalle muhtarları ile kurum ve birim müdürleri katıldı.

Maytalman ve Kılıç, muhtarların talep ve şikayetlerini dinledi.

Toplantıda ilçede sunulan hizmetlerin değerlendirildiğini belirten Belediye Başkanı Kılıç, "Kıymetli yol arkadaşlarımızla birlikte çözüm önerileri ürettik. Birlik ve beraberlik içerisinde ilçemizin hizmet kalitesini artırmak için çalıştık. Tüm muhtarlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.