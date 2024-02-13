Samsun'un Terme ilçesinde şubat ayı muhtarlar toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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Samsun'un Terme ilçesinde şubat ayı muhtarlar toplantısı düzenlendi

Samsun\'un Terme ilçesinde şubat ayı muhtarlar toplantısı düzenlendi

Samsun'un Terme ilçesinde, Terme Park Yaşam ve Sosyal Parkı içindeki restoranda düzenlenen muhtarlar toplantısına, Terme Kaymakamı Metin Maytalman ve Belediye Başkanı Ali Kılıç başkanlık etti. Toplantıda, muhtarların talep ve şikayetleri dinlendi ve ilçede sunulan hizmetler değerlendirildi. Belediye Başkanı Kılıç, birlik ve beraberlik içinde ilçenin hizmet kalitesini artırmak için çalıştıklarını belirtti ve tüm muhtarlara teşekkür etti.

13.02.2024 16:44
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Samsun'un Terme ilçesinde şubat ayı muhtarlar toplantısı düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıkamaya göre, Terme Park Yaşam ve Sosyal Parkı içindeki restoranda Terme Kaymakamı Metin Maytalman ve Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın başkanlığında gerçekleştirilen muhtarlar toplantısına, mahalle muhtarları ile kurum ve birim müdürleri katıldı.

Maytalman ve Kılıç, muhtarların talep ve şikayetlerini dinledi.

Toplantıda ilçede sunulan hizmetlerin değerlendirildiğini belirten Belediye Başkanı Kılıç, "Kıymetli yol arkadaşlarımızla birlikte çözüm önerileri ürettik. Birlik ve beraberlik içerisinde ilçemizin hizmet kalitesini artırmak için çalıştık. Tüm muhtarlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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