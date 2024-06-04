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Termometreler 43 derece gösterdi... Sıcak hava Sarıcakaya'da hayatı durma noktasına getirdi

Geçtiğimiz yıl 49,5 dereceyle Türkiye'nin en sıcak yeri olan ilçede termometreler yaz başında 43'ü gördü

Sarıcakaya'da çiftçiler güneşten kaçmak için gece tarlaya gidiyor

İlçede çay ocağı işleten Halis Atalay:

"Çok sıcak gölgede bile zor duruluyor"

"Sıcaktan kaçmak için geceden tarlaya gidiliyor"

ESKİŞEHİR - Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin 49,5 derece sıcaklık rekorunu kıran Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde termometreler yaz başı olmasına rağmen 43'ü gösteriyor. Nüfusun çoğunluğunun tarımla uğraştığı ilçede, halk sıcaktan kaçmak için geceleri tarlaya giderek işlerini yapıyor.

Geçtiğimiz yıl 49,5 derece ile Türkiye'nin en sıcak yeri seçilen Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde haziran başı itibariyle termometreler 43'ü gördü. Kent merkezine 52 kilometre uzaklıkta olan ve Eskişehir'in Akdeniz'i olarak anılan ilçede sıcak olan havada çoğunluğu tarımla uğraşan halk, gündüzleri dışarı çıkmamaya dikkat ediyor. Öyle ki vatandaşlar tarım arazilerine gece giderek çalışmayı tercih ediyor. Yaz aylarının başlarında 43 derece olan sıcaklık vatandaşları olumsuz yönde etkiliyor. Vatandaşların, sıcaklıktan dolayı en çok çektiği sıkıntı ise baş ağrısı olarak belirtiliyor. Özellikle bölgede yaşlılar dışarıya neredeyse hiç çıkmazken, ilçede vatandaşlarca bol bol su tüketiliyor. Öte yandan Meteoroloji, öğle saatlerinde dışarıda bulunan vatandaşların sıcağa karşı tedbirli olması konusunda uyardı.

"Sıcaktan kaçmak için geceden tarlaya gidiliyor"

İlçede çay ocağı işleten Halis Atalay sıcaklıklar hakkında konuştu. İlçede sıcak havadan dolayı vatandaşların gölgede bile duramadığı belirten Atalay, "Havalar çok sıcak gölgede bile zor duruluyor. Sürekli gölgede kalarak önlem almaya çalışıyoruz. İnsanlar tarlada gündüz çalışamıyor. Sıcaktan kaçmak için geceden tarlaya gidiliyor. ya da sabah saat 5'te gidiliyor tarlaya, öğlen saat 10'a kadar zor çalışıyorlar. Şuana kadar sıcaktan hasta olanı duymadım ama başı ağrıyan illaki oluyor. Asfalta yumurta kırsak pişer mi pişmez mi bilmiyorum. Şuan termometre 43 dereceyi gösteriyor gerisini siz düşünün" dedi.