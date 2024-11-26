Terör Operasyonları: 50 Gözaltı Kararı

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(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamında terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik 19 ilde eş zamanlı yapılacak operasyonlarda, 50 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildiğini bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamında verilen emir ve talimatlara istinaden;

1- FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Emniyet Genel Müdürlüğünü hedef alarak içerisinde yuvalanma, eleman kazanma, emniyet personelini örgütün kendi içerisinde oluşturduğu sisteme göre kodlama ve kazanılan elemanların örgütsel bağlılık durumlarını takip ederek kaydetme faaliyetleri doğrultusunda, örgüt tarafından 'mahrem imam' olarak görevlendirilen, 7'si halen çeşitli kamu kurum veya kuruluşlarında aktif olarak çalışan kamu personeli olmak üzere 'Emniyet Mahrem Sorumlusu' 35 şüpheli

2- PKK/KCK silahlı terör örgütünün ülkemizdeki yapılanmalarını bir araya getirmek ve koordine etmek amacıyla hayata geçirilen sözde Kürdistan Demokratik Topluluğu/ Türkiye Masası (KCK/TM) yapılanması içerisinde bulundukları ve örgüt tarafından kadro eğitimi ile örgüte bağlı –sözde- komitelerde (sosyal alan, sözcülük, ideolojik alan, kültür-sanat alanı) örgütsel görev aldıklarına dair tanık ve etkin pişmanlık beyanları, HTS analiz raporları doğrultusunda tespitlerde bulunulan 15 şüpheli,

Olmak üzere toplam 50 şüphelinin, 26 Kasım 2024 tarihinden itibaren Ankara merkezli 19 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir."