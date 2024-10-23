Terör Saldırısının Hedefi Olan Tusaş, Yerli Üretimlerle Savunma Sanayinde Önemli Bir Güç - Son Dakika
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Terör Saldırısının Hedefi Olan Tusaş, Yerli Üretimlerle Savunma Sanayinde Önemli Bir Güç

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Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerine saat 15.26'da terör saldısı düzenlendi. TUSAŞ, geliştirdiği insansız hava araçları (İHA), helikopterler ve savaş uçaklarıyla savunma alanında dikkat çekiyor. Şirket, hem Türkiye’nin askeri ihtiyaçlarını karşılıyor hem de uluslararası pazarda rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

23.10.2024 20:25
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(ANKARA) - Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerine saat 15.26'da terör saldısı düzenlendi. TUSAŞ, geliştirdiği insansız hava araçları (İHA), helikopterler ve savaş uçaklarıyla savunma alanında dikkat çekiyor. Şirket, hem Türkiye'nin askeri ihtiyaçlarını karşılıyor hem de uluslararası pazarda rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerine saat 15.26'da terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda 4 kişi şehit oldu 3'ü ağır olmak üzere 14 kişi yaralandı. Teröristlerin hedef aldığı TUSAŞ, Türkiye'nin askeri ihtiyaçlarını karşılıyor. TUSAŞ, savunma sanayiinde  Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltan bir tesis olarak öne çıkıyor.

TÜSAŞ neleri üretti?

Teröristlerin hedef aldığı TUSAŞ'ın ilk yerli İHA'sı olan ANKA, keşif ve istihbarat görevlerinde aktif rol oynuyor. Gelişmiş modeli ANKA-2, artırılmış motor gücü ve taşıma kapasitesiyle hem keşif hem de silahlı operasyonlar da aktif görev yapabiliyor. Ayrıca, deniz karakol ve saldırı görevleri için tasarlanan Aksungur, İHA portföyünün önemli bir parçası olarak görülüyor. Tesislerde modernize edilen ATAK helikopterleri, yüksek manevra kabiliyeti ve gelişmiş ateş kontrol sistemleri sayesinde terörle mücadelede öne çıkıyor. Daha gelişmiş sürüm olan ATAK FAZ-2, elektronik harp sistemleri ile donatılarak sınır ötesi operasyonlarda etkinlik sağlıyor.

TUSAŞ'ta eğitim ve muharip uçaklar geliştiriliyor

TUSAŞ, eğitim uçakları alanında HÜRKUŞ ve jet eğitim uçağı olarak HÜRJET projeleriyle de dikkat çekiyor. Şirket ayrıca, Türkiye'nin beşinci nesil savaş uçağı olan Milli Muharip Uçak (KAAN) projesi üzerinde çalışıyor. KAAN, radar görünmezliği ve yüksek manevra kabiliyetiyle Türk Hava Kuvvetleri'nin ana vurucu gücü olmaya aday üretimlerden biri. TUSAŞ, F-16 ve CN-235 gibi hava araçlarının modernizasyonu ve bakımını üstlenerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonel gücünü destekliyor. Yerli üretim, bakım süreçlerinde dışa bağımlılığı en aza indirerek operasyonel sürekliliği sağlıyor. Ürettilen İHA ve helikopterlerle terörle mücadelede önemli başarılar elde edildi. Türkiye Milli Muharip Uçak ve HÜRJET projeleriyle uluslararası alanda güçlü bir konum hedefliyor.

Terör Saldırısının Hedefi Olan Tusaş, Yerli Üretimlerle Savunma Sanayinde Önemli Bir Güç
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Terör Saldırısının Hedefi Olan Tusaş, Yerli Üretimlerle Savunma Sanayinde Önemli Bir Güç - Son Dakika

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