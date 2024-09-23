Teröristlere Operasyon: 3 Etkisiz Hale Getirildi

Güncel

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bölücü terör örgütü üyesi 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terörü kaynağında yok etmek için "öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara" devam edildiği belirtilerek, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 1 PKK/ YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.