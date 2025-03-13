Terörsüz Türkiye İçin Birlik Çağrısı

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'de milletvekilleriyle iftar programında yaptığı konuşmada, Terörsüz Türkiye sürecinin gerçekleşmesiyle bölgedeki bütün terör örgütlerinin fonksiyonsuz hale geleceğine dikkat çekti. Bu kapsamda tüm siyasi partilere tarihi bir sorumluluk düştüğünün altını çizen Kurtulmuş, Türkiye'nin en kısa sürede huzura kavuşacağını kaydetti.

Kurtulmuş, TBMM'de milletvekilleriyle iftar programında bir araya geldi. Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin şunları söyledi:

"Son günlerde Türkiye'nin gündeminin en önemli maddesi olan ve artık tamamıyla hepimizde bir olumlu havanın oluşmasına vesile Terörsüz Türkiye sürecinin de bir an evvel bütün kısımlarıyla birlikte tamamlanarak Türkiye'de artık terör meselesinin tamamıyla tarihin çöplüğüne bırakıldığı bir dönemi inşa etmek de inşallah hep birlikte bizlere nasip olsun. Bu çerçevede Terörsüz Türkiye'nin oluşması için burada temsilcileri bulunan ve Meclis'te diğer bulunmayan siyasi partilerin de hepsinin bu sürece vereceği desteğin fevkalade önemli, hayati ve milletin kahir ekseriyetinin takdirini kazanacak bir tutum olduğunun da altını çizmek isterim.

Hiç şüphesiz bu süreçte meclisteki siyasi partilerimize de tarihi sorumluluklar, yükümlülükler düşüyor. İnşallah en kısa zamanda bu mesele bütünüyle geride bırakıldığında Türkiye daha fazla huzurlu, daha fazla istikrarlı, daha fazla güvenli ve bölgesinin bir istikrar adası olma vasfını artık tamamen pekiştirmiş bir ülke olacaktır.

Terörsüz Türkiye meselesi esasında sadece Türkiye ile ilgili bir dilek, temenni ya da hedeften de ibaret değildir. Terörsüz Türkiye'nin gerçekleşmesiyle birlikte bu bölgedeki bütün terör örgütlerinin artık bir şekilde fonksiyonsuz hale geleceğini, sadece Türkiye'nin değil, çevremizdeki bütün ülkelerin de huzur ve güven içerisinde gireceğini ümit ediyoruz. Temenni ediyoruz. Bu çerçevede şunun altını çizerek ifade etmek isterim: Türkiye'de var olan ve Terörsüz Türkiye hedefinin gerçekleşmesiyle daha da pekişecek olan bu istikrar ortamının bölge ülkelerimizin tamamı için bir ilham kaynağı olmasını temenni ediyoruz.

'Türkiye, bölgesini istikrar ve güç merkezi haline getirecek'

Türkiye başka ülkelerde var olan ve bir an evvel bitmesini temenni ettiğimiz istikrarsızlıkları ithal edecek bir ülke olamaz. Onun için biz bölgemizdeki bütün gelişmeleri yakinen takip ediyor, bölgenin birlik beraberlik içerisinde daha güzel bir geleceğe hep birlikte hazırlanması için çaba sarf ediyoruz. Dünyanın yeni bir döneme girdiğini hep beraber izliyoruz. Bu yeni dönemin birçok özellikleri var ama en bariz, en temel özelliği artık hiçbir devletin, hiçbir bölgenin tek başına dünyayı yönlendirebilecek bir güce sahip olamayacağıdır. Onun için yeni dönemin en bariz vasfının çok tutukluluk ya da daha doğru bir ifadeyle çok merkezlilik olduğu aşikardır.

Türkiye bölgesinin istikrar ülkesi olan bir ülke olmak bakımından inşallah önümüzdeki dönemde yeni dünyanın bu gelişmelerine en iyi şekilde cevap verecek. Kendisinin öncülüğünde bölgemizin bir istikrar merkezi haline getirecek ve bir güç merkezi haline getirecektir. Yeni dönemde Türkiye'nin önüne birçok fırsat penceresinin açıldığını birçok yeni yolun açıldığını görüyoruz. Allah bizi birlik ve beraberlik içerisinde, Cumhuriyetimizin ikinci asrı için söylediğimiz sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılını kurmayı nasip etsin. Her birimiz üzerimize düşen sorumluluğu Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yerine getirerek Allah'ın izniyle bu milletin beklediği, bölgenin beklediği; huzuru, selameti, sükuneti ve kalkınmayı hep birlikte kuracağız inşallah."