BURSA'da bir sürücünün ters şeritten gelen otomobili fark edip motosikletiyle ani manevra yaparak kazadan kurtulduğu anlar, kask kamerasına yansıdı.
Olay, Osmangazi ilçesi Dürdane rampasında meydana geldi. Gemlik'ten Bursa yönüne giden motosiklet ile ters şeritte ilerleyen otomobil aniden burun buruna geldi. Motosiklet sürücüsü frene basıp, ani manevra yaparak kazayı önledi. O anlar motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.
Polis, kural ihlali yaparak trafiği tehlikeye sokan sürücünün kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
Haber: Memet Can YEŞİLBAŞ-Kamera: Bursa,
Son Dakika › Güncel › Ters Şeritteki Araçla Kaza Tehlikesi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?