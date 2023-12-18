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Ters yönde giden araç trafikte tehlike yarattı - Son Dakika
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Ters yönde giden araç trafikte tehlike yarattı

D-100 Karayolu Büyükçekmece mevkiinde bir otomobil, ters yönde giderek hem kendi hayatını tehlikeye attı hem de trafiktekilerin canını hiçe saydı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ters yönde giden araç trafikte tehlike yarattı
18.12.2023 - 12:41,  Güncelleme: 12:42
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Oğuzhan CİN/ İSTANBUL, D-100 KARAYOLU Büyükçekmece mevkiinde bir otomobil, ters yönde giderek hem kendi hayatını tehlikeye attı hem de trafiktekilerin canını hiçe saydı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Cumartesi günü akşam saatlerinde D-100 Karayolu Büyükçekmece mevkiinde yaşandı. Ankara istikametinden yola giren bir otomobil, Edirne yönünde gitmeye başladı. Sürücü hem kendini hem de trafiktekilerin hayatını riske atarak uzun süre ters yönde ilerledi. Otomobil sürücüsüne, diğer sürücüler korna çalarak tepki gösterdi. O anları cep telefonu ile kaydeden bir sürücü ise, "Bu adam ne yapıyor, dur artık, dur" diye tepki gösterdi.

Kaynak: DHA
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D-100 Karayolu, Büyükçekmece, Son Dakika

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