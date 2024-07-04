TES-İŞ, Adil ve İnsan Onuruna Yakışır Ücret Talebinde Bulundu - Son Dakika
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TES-İŞ, Adil ve İnsan Onuruna Yakışır Ücret Talebinde Bulundu

TES-İŞ, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı göz önüne alınarak, ülkeye ve işverenlere kazandırılan değerler karşılığında 'adil ve insan onuruna yakışır ücret' talebinde bulundu. Sendika, işverenlerin uzlaşmaya yanaşmaması ve süreci Yüksek Hakem Kuruluna taşıma niyetlerini eleştirerek, üyelerin iş güvencesi ve aile geçimlerinin tehdit edildiğini belirtti.

04.07.2024 11:27
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Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ), yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı dikkate alınarak, ülkeye ve işverenlere kazandırılan değerler karşılığında "adil ve insan onuruna yakışır ücret" talebinde bulundu.

TES-İŞ'ten yapılan açıklamada, kurulduğu 1963'ten bu yana sayısız toplu iş sözleşmesine imza atarak enerji işkolunda endüstriyel ilişkilerin sağlıklı şekilde yürümesini sağlayan sendikanın, hiçbir zaman sözleşmelerin Yüksek Hakem Kurulunda bağıtlanmasından yana olmadığı, masada imzalamaya özen gösterdiği belirtildi.

Haklı talepleri yerine getirmek istemeyen işverenlerin "masada uzlaşılmazsa Yüksek Hakem Kuruluna gidilir" tehditlerine boyun eğilmeyeceği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Seyitömer Termik Santrali işveren vekili tarafından yapılan açıklama, işveren tarafının toplu iş sözleşmeleri müzakerelerinin başından itibaren uzlaşmanın tarafı olmadığını, süreci Yüksek Hakem Kurulunda bitirmeyi hedeflediğini açıkça göstermektedir. En düşüğü 19 bin lira olmak üzere 801 nitelikli işçiyi ortalama 23 bin lira ücretle, ağır ve tehlikeli işkolunda çalıştırmak isteyen ve işçinin yediği yemeğin, içtiği suyun dahi sorunlu olduğu, pazarlığa tabi tutulduğu iş yerinde işveren tarafının uzlaşmak niyetinde olmaması ve müzakerelerin başından itibaren nasıl olsa Hakeme gideriz düşüncesiyle hareket etmeleri sonucunda yasal zorunluluk nedeniyle süreç Yüksek Hakem Kuruluna taşınmıştır."

Üyelerin işleri, ailelerinin geçimi ve iş akdinin sona erdirilmesi ile tehdit edildiği öne sürülen açıklamada, santralde, vardiyadaki işçilerin çalışma sürelerinin 24 saati bulduğu, değişim gerçekleşmediği ve iş sağlığı-güvenliği gerekçe gösterilerek işletme müdürünün talimatıyla santral ünitelerinin kontrollü olarak devre dışı bırakıldığı aktarıldı.

Sendikanın elektriği kesmek ya da üretimi durdurmak yönünde hiçbir karar almadığı anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Talebimiz ve isteğimiz yüksek enflasyonu ve hayat pahalılığını dikkate alan, ülkemize ve işverenimize kazandırdığımız değerler karşılığında hak ettiğimiz insan onuruna yakışır bir ücretle, güvenli koşullarda çalışmaktır. Sendikamız, sektör içerisinde değerlendirildiğinde makul olan taleplerimizin diğer santrallerde olduğu gibi toplu iş sözleşmesi masasında imza altına alınması için her zaman hazırdır. Bu çerçevede sendikamızın tehditlere boyun eğmeden yasalar çerçevesinde asli görevlerini yerine getireceği, üyelerini desteklemeye ve seslerini duyurmaya devam edeceği bilinmelidir."

Kaynak: AA

Sendika, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TES-İŞ, Adil ve İnsan Onuruna Yakışır Ücret Talebinde Bulundu - Son Dakika

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