TESK: Sahte alkol üretimi ve satışı tehlikeli boyutlara ulaştı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni yıla sayılı günler kala piyasada sahte alkol üretiminin ve satışının tehlikeli boyutlara ulaştığına dikkati çekerek "Kayıtlara göre son 3 yılda sahte alkol kullanımdan dolayı yaklaşık 250 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu yılbaşı öncesi vatandaşlarımız alışveriş yaparken, üretim süreçleri yasalara ve sağlık standartlarına uygun olarak gerçekleşen bandrollü ürünleri tercih etmeli. Sahtekarların yılbaşı eğlencesini gölgede bırakmasına fırsat verilmemeli" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bugün yaptığı açıklamada, yılbaşı yaklaşırken ülkenin çeşitli yerlerinde üretilen sahte alkol haberlerinin daha sık gelmeye başladığını hatırlattı. Kayıtlara göre son son 3 yılda sahte alkol kullanımdan dolayı yaklaşık 250 vatandaşın hayatını kaybettiğini ifade eden Palandöken, yılbaşı öncesi alışveriş yaparken vatandaşları sağlıklı üretim süreçlerinden geçmiş, bandrollü ürün almaları konusunda uyardı.

"SAHTE ALKOL SATIŞLARI NEDENİYLE VERGİ KAYBI YILDA 10 MİLYAR LİRAYI BULUYOR"

Sahte alkolün insan sağlığını hiçe saydığını ve devleti vergi kaybına uğrattığını belirten Palandöken, şunları dile getirdi:

"Üretim maliyetinden kaçmak için genellikle denetimsiz veya kaçak yollarla üretilen sahte alkolün içinde yer alan zararlı maddeler insan sağlığını hiçe sayıyor. Sahte alkol, içerdiği zararlı maddeler nedeniyle karaciğer ve böbrek hasarı, kalp rahatsızlıkları, nörolojik sorunlar ve diğer organ fonksiyonlarına zarar verdiği gibi ölümlere de yol açıyor.

Öte yandan, sahte alkol üretip satanlar sadece halkın sağlığıyla oynamıyor, orijinal şişelere sahte alkol ve sahte etiket yapıştırarak üretilen bu sahte alkolleri orijinal gibi satıp vergi de kaçırıyor. Ülke genelinde yapılan denetim ve operasyonlarda 4,5 milyon litre sahte alkol ele geçirildi. Bu kaçaklardan dolayı yılda 5 milyar lira vergi kaybı oluyor. Bunlar sadece ele geçirilen miktarlar. Yakalanamayan miktarlar ile birlikte vergi kayıpları 10 milyarı buluyor. Bu sebeple sahte alkolle mücadelenin sadece ekonomik bir mesele olmadığı aynı zamanda toplumun genel refahı için de önemli olduğu unutulmamalı."

"HERKESE ETİL ALKOL SATIŞI YAPILMAMALI"

Etil alkolün her mecradan ve kolayca elde edilmesinin sahte ve usulsüz alkol üretimine olanak sağladığını ifade eden Palandöken, şöyle devam etti:

"Etil alkole ulaşım sanıldığından daha kolay bir şekilde gerçekleşiyor. Etil alkol; gıda, temizlik, tıp, kimya, kozmetik endüstrisi başta olmak üzere birçok endüstride kullanılıyor. Etil alkolün söz konusu endüstrilerin dışında kullanılması yasak olmasına rağmen bazı vatandaşlar bir şekilde ulaşıp kaçak alkol elde ediyor. Özellikle etil alkol gibi yüksek derecede tehlikeli olan maddelerin kayıt altına alınmadan satılması bilinçsiz ve kontrolsüz bir şekilde kullanılmasına yol açıyor. Bu nedenle toplum sağlığı ve güvenliği için etil alkol satışı herkese yapılmamalı, satışlar kayıt altına alınmalı. Kayıtlı satışlar tüketiciye ürünle ilgili bilgi sağlamak için etiketleme ve doğru bilgilendirme imkanı sunarak etil alkolün güvenli kullanımını destekler ve zararlı sonuçların önüne geçer."