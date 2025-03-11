Tezcan, Çiftçilerin Sorunlarını Meclis'e Taşıdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tezcan, Çiftçilerin Sorunlarını Meclis'e Taşıdı

CHP'li Bülent Tezcan, Aydın'daki sulama kısıtlamaları için Bakan'a önerge sundu.

11.03.2025 18:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Aydın'da çiftçiyi etkileyen sulama kısıtlamasını TBMM gündemine taşıdı. Tezcan, Aydın Valiliği tarafından 2025 yılı sulama sezonunda tarım arazilerinin yüzde 50'sine sulama suyu verileceğini belirterek bu kararın ardından Bakanlığın bir çalışması olup olmadığını Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya sordu.

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergesinde, 2025 yılı sulama sezonunda tarım arazilerinin yüzde 50'sine su verilmesi nedeniyle çiftçilerin yaşayacağı ekonomik kayıpları telafi etmek için Bakanlığın bir çalışması olup olmadığına ilişkin soru önergesi verdi.

Tezcan'ın Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya yanıtlaması için yönelttiği sorular şöyle:

"2025 yılı sulama sezonunda tarım arazilerinin sadece yüzde 50'sine su verilmesi nedeniyle çiftçilerin yaşayacağı ekonomik kayıpları telafi etmek için Bakanlığınız tarafından herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır? Çiftçilerin kira ve kredi borçlarını ödeyebilmeleri adına faizsiz kredi, borç yapılandırması ya da kira destek programı gibi özel bir destek çalışmanız var mıdır? Kuraklığa dayanıklı tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve alternatif sulama yöntemlerinin teşvik edilmesi adına Bakanlığınızın yürüttüğü projeler nelerdir? İkinci ürün ekimi için sulama yapılamayacağı düşünüldüğünde, çiftçilerin gelir kaybını telafi edecek alternatif ürün planlaması ya da teşvik edici programlar planlanmakta mıdır? Yem bitkileri üretimindeki düşüş nedeniyle hayvancılık sektöründe yaşanabilecek sıkıntılar öngörülerek yem desteği sağlanacak mıdır? Kuraklıktan kaynaklı Aydın'ı afet bölgesi kapsamına almayı düşünüyor musunuz?"

Kaynak: ANKA

Tarım ve Orman Bakanı, Bülent Tezcan, Milletvekili, Çiftçilik, Politika, Ekonomi, Güncel, Aydın, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tezcan, Çiftçilerin Sorunlarını Meclis'e Taşıdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan Kanada’ya misilleme gecikmedi Yeni gümrük vergisi yüzde 50’yi bulacak Trump'tan Kanada'ya misilleme gecikmedi! Yeni gümrük vergisi yüzde 50'yi bulacak
1 Euro ilk kez 40 lirayı aşarak rekor tazeledi 1 Euro ilk kez 40 lirayı aşarak rekor tazeledi
Türkiye’de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu Türkiye'de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu
Tantuni diye at eti yedirmişler Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti Tantuni diye at eti yedirmişler! Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti
Trump’ın kripto para desteği Avrupa’yı endişelendiriyor Trump'ın kripto para desteği Avrupa'yı endişelendiriyor
Elon Musk: X’e siber saldırıyı gerçekleştiren bazı IP adresleri Ukrayna kaynaklı Elon Musk: X'e siber saldırıyı gerçekleştiren bazı IP adresleri Ukrayna kaynaklı
İsrail savaş uçakları Suriye’nin güneyine bomba yağdırdı İsrail savaş uçakları Suriye'nin güneyine bomba yağdırdı
İtalya Başbakanı Meloni’nin kuklasını yaktılar İtalya Başbakanı Meloni'nin kuklasını yaktılar
Kandisini tedavi ettirmeyen babasını başını taşla ezerek öldürdü Kandisini tedavi ettirmeyen babasını başını taşla ezerek öldürdü
Hacker grubu, X’e siber saldırıyı üstlendi Hacker grubu, X'e siber saldırıyı üstlendi
Konya’da boşanma aşamasındaki eşini vurup intihar etti Konya'da boşanma aşamasındaki eşini vurup intihar etti
Trabzonspor’un yeni teknik direktörü Fatih Tekke oldu Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke oldu

17:51 Trump’tan Kanada’ya misilleme gecikmedi Yeni gümrük vergisi yüzde 50’yi bulacak Trump'tan Kanada'ya misilleme gecikmedi! Yeni gümrük vergisi yüzde 50'yi bulacak
16:42 1 Euro ilk kez 40 lirayı aşarak rekor tazeledi 1 Euro ilk kez 40 lirayı aşarak rekor tazeledi
16:20 Türkiye’de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu Türkiye'de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu
16:10 Tantuni diye at eti yedirmişler Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti Tantuni diye at eti yedirmişler! Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti
14:58 Trump’ın kripto para desteği Avrupa’yı endişelendiriyor Trump'ın kripto para desteği Avrupa'yı endişelendiriyor
00:00 Elon Musk: X’e siber saldırıyı gerçekleştiren bazı IP adresleri Ukrayna kaynaklı Elon Musk: X'e siber saldırıyı gerçekleştiren bazı IP adresleri Ukrayna kaynaklı
23:53 İsrail savaş uçakları Suriye’nin güneyine bomba yağdırdı İsrail savaş uçakları Suriye'nin güneyine bomba yağdırdı
23:42 İtalya Başbakanı Meloni’nin kuklasını yaktılar İtalya Başbakanı Meloni'nin kuklasını yaktılar
23:35 Kandisini tedavi ettirmeyen babasını başını taşla ezerek öldürdü Kandisini tedavi ettirmeyen babasını başını taşla ezerek öldürdü
23:28 Hacker grubu, X’e siber saldırıyı üstlendi Hacker grubu, X'e siber saldırıyı üstlendi
23:27 Konya’da boşanma aşamasındaki eşini vurup intihar etti Konya'da boşanma aşamasındaki eşini vurup intihar etti
23:23 Trabzonspor’un yeni teknik direktörü Fatih Tekke oldu Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2025 18:43:32. #7.12#
SON DAKİKA: Tezcan, Çiftçilerin Sorunlarını Meclis'e Taşıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.