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(İSTANBUL) - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), RTÜK'ün Açık Radyo'nun lisansını iptal etmesine tepki gösterdi. TGC, Türkiye'deki gazetecilerin, radyo ve televizyonların görevinin iktidarı memnun etmek olmadığını belirterek, RTÜK'ü Anayasa'ya uymaya ve normalleşmeye çağırdı.

RTÜK, "Ermeni soykırımı" ifadeleri nedeniyle daha önce "program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası" verdiği Açık Radyo'nun lisansını iptal etti. Kararın ardından TGC Yönetim Kurulu, yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"RTÜK, iktidarın sansür kurulu olarak yayın durdurma ve para cezalarıyla Anayasa'ya aykırı davranmayı sürdürmektedir. Türkiye'de demokrasinin yeşerebilmesi için haber özgür dolaşmalı, yurttaşlar habere sansürsüz ulaşmalıdır. Oysa RTÜK kararlarıyla gazeteciliğe müdahale etmekte, haberi engellemektedir. İktidarın kamu yararına olmayan uygulamalarının eleştirildiği TV kanallarına mutlaka ceza vermektedir. RTÜK son olarak 'Toplumu kin ve düşmanlığa tahrikten beş gün program durdurma cezasına uymadığı gerekçesiyle' Açık Radyo'nun lisansını iptal ederek basın özgürlüğüne yine zarar vermiştir. RTÜK'ün kararı basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne müdahale, açısından basın tarihinde bir kara leke olarak anılacaktır. Bu ceza; Anayasa'ya, evrensel hukuk kurallarına ve basın özgürlüğüne aykırıdır.

"Basın özgürlüğüne yine zarar verdi"

Toplumda çok sesliliği, yurttaşların haber alma hakkını ve kamu yararını gözetmesi gereken RTÜK, Açık Radyo'nun lisansını iptal ederek basın özgürlüğüne yine zarar vermiştir. Gazetecilerin ve yayın kuruluşlarının görevi, haberleriyle iktidarı memnun etmek değildir. RTÜK'ü bir kez daha kararlarında Anayasa'ya, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne saygılı olmaya, yasaların önüne geçen yayın durdurma, para cezası, lisans iptali kararlarıyla halkın haber alma hakkını engellemekten vazgeçmeye ve normalleşmeye çağırıyoruz. RTÜK, 6112 sayılı Radyo Televizyon Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun amacı doğrultusunda ifade ve haber alma özgürlüğünün sağlanması konusunda üzerine düşeni yapmalıdır. Demokratik bir toplumda RTÜK'ün orantısız ve ölçüsüz bir cezası olarak bu karar da yargıdan dönecektir."