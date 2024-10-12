The Monocle Quality of Life Conference, İstanbul'da Yapılacak - Son Dakika
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The Monocle Quality of Life Conference, İstanbul'da Yapılacak

2015 yılından bu yana gerçekleştirilen The Monocle Quality of Life Conference, 10-12 Ekim 2024 tarihlerinde İstanbul'da düzenleniyor. Etkinlik, 200 uluslararası katılımcı ve 20 sektör liderinin yaşamda ve iş dünyasında daha iyi bir gelecek inşa etme konusundaki bakış açılarını paylaşmasına olanak tanıyacak.

12.10.2024 09:39  Güncelleme: 10:10
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(İSTANBUL) - 2015 yılından bu yana Lizbon, Viyana, Berlin, Zürih, Madrid, Atina, Paris ve Münih'te Monocle dergisi tarafından düzenlenen The Monocle Quality of Life Conference, 10-12 Ekim 2024 tarihlerinde İBB ev sahipliğinde ve Kültür A.Ş. iş birliğinde ilk defa İstanbul'da düzenleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Kültür A.Ş., 200 global katılımcının yer aldığı 20 sektör liderinin üç gün boyunca konuşma yapacağı The Monocle Quality of Life Conference, 10-12 Ekim 2024 tarihleri arasında İstanbul'da yapılıyor.

Neden İstanbul

Dünya şehirlerinden sonra uzun süredir radarına İstanbul'u alan Monocle, şehrin geçmişinin bir parçası olan girişimcilikten ve şehri ileriye taşımaya devam eden esnaf, zanaatkar, tasarımcı ve mimarlardan oluşan kentin iş dünyasındaki "yapabilirim" yaklaşımından ilham alıyor.

Etkinlik İstanbul'u her yönüyle tanımak üzerine kurulu

The Monocle Quality of Life Conference'ta, üç gün boyunca sektör liderleri ve inovatif girişimciler panellerle etkinlikte olacak. 20'den fazla konuşmacı ve 200 uluslararası katılımcı, yaşamda ve iş dünyasında daha iyi bir gelecek inşa etme konusundaki bakış açılarını paylaşmak üzere bir araya gelecek. Katılımcılar, bu küresel zirvede buluşup bağlantılar kuracak; yeni fikirler ve iç görüler edinme şansı yakalayacak.

Etkinliğe ev sahipliği yapan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas, The Monocle Quality of Life Conference'ın İstanbul'a gelmesini oldukça önemsediklerinin altını çizerek şunları söyledi:

"Hedef, İstanbul'u kültürel anlamda ve yaratıcılık yönünden yeniden çekim merkezi haline getirebilmek"

"İstanbul, yüzyıllardan beri kültür ve sanatın içinde yoğrulduğu, gerek tarihi dokusu gerekse de mimarisiyle bundan beslenen bir şehir. Modern sanatın geleneksel sanatla iç içe olduğu bir şehir düşünülürse bu noktada kesinlikle İstanbul'un öne çıktığını söyleyebilirim. Elbette zaman zaman sanatsal anlamda inişler ve çıkışlar da yaşamış bir şehir. Ancak bizim en başından bu yana odaklandığımız hedef, İstanbul'u kültürel anlamda ve yaratıcılık yönünden yeniden çekim merkezi haline getirebilmek. Bu amacımız doğrultusunda yapacağımız girişimlerle ve global iş birlikleriyle İstanbul'a hak ettiği sanatsal değeri kazandıracağımızı düşünüyorum. The Monocle Quality of Life Conference ile bu doğrultuda yaptığımız planlardan birini gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. Önümüzdeki dönemde ses getirecek projelere imza atarak, iş birliklerimizi artıracağız."

Kaynak: ANKA

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