Bankacılık, havayolları, hastaneler! Markalar bir bir ''arıza'' mesajı paylaşıyor - Son Dakika
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Bankacılık, havayolları, hastaneler! Markalar bir bir ''arıza'' mesajı paylaşıyor

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Bilgisayar yazılım sistemlerindeki global kriz nedeniyle birçok sektörde işlemler yapılamıyor. Dünyada bazı TV kanalları yayınlarını durdurdu, birçok havayolu şirketi uçuşlarını iptal etti. THY'den yapılan açıklamada, bilgi sistemlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşandığını belirtildi.

19.07.2024 10:15  Güncelleme: 10:52
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Dünya genelinde bilgisayar yazılım sistemlerinde yaşanan sorun nedeniyle birçok sektörde işlemler durmuş vaziyette. "Küresel siber saldırı mı" başlatıldı sorusu gündeme gelirken Türkiye'de de birçok marka arıza mesajı paylaşmaya başladı.

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'un sisteminde yaşanan arıza, pek çok sektörü etkiledi. Türk Hava Yolları (THY), bilgi sistemlerindeki arıza nedeniyle biletleme ve rezervasyon sistemlerinde meydana gelen sorunun giderilmesi için çalışma yapıldığını bildirdi. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bilgi sistemlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşandığını belirtti. Sorunun giderilmesi ve yolcuların mağdur olmaması adına gerekli çalışmaların yapıldığına dikkati çeken Üstün, konuya ilişkin en kısa sürede bilgi vereceklerini kaydetti.

"YAZILIM KAYNAKLI BİR PROBLEM YAŞANIYOR"

THY Basın Müşaviri Üstün, yaptığı ikinci açıklamada, "Değerli yolcularımız, dünyada havacılık da dahil farklı sektörden birçok şirketi etkileyen yazılım kaynaklı bir problem yaşandığı tespit edilmiştir. Kısmi olarak etkilenen operasyonlarımızdaki bu sorunun giderilmesi için gerekli aksiyonlar alınmaktadır. Operasyonlarımız kademeli olarak normal seyrine dönmektedir. Yaşanan aksaklıktan dolayı siz değerli misafirlerimizden özür dileriz." ifadelerini kullandı.

BANKACILIK SEKTÖRÜNÜ DE VURDU

Bankacılık sektöründe de işlemler durmuş durumda. Denizbank sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Değerli müşterilerimiz, kullandığımız global yazılım sisteminin dünya genelinde yaşadığı teknik aksaklık nedeniyle ülkemizde de birçok kurumu etkileyen kesintiler yaşanmaktadır. Bankamız, söz konusu aksaklığın giderilmesi ve tüm kanallarımızın en kısa sürede hizmete açılması için çalışmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

HASTANELERDE SORUN YAŞANIYOR

Dünyada bazı TV kanalları yayınlarını durdurmak zorunda kalırken, bilgisayar sistemlerine ulaşılamaması nedeniyle hastanelerde de sıkıntılar yaşanıyor. İngiltere'nin sağlık rezervasyon sisteminin "çevrimdışı" duruma geçtiği belirtiliyor.

BAZI HAVAYOLLARINDA UÇUŞLAR DURDU

Sistem arızası, havalimanlarında da aksaklıklara yol açtı. Amerikan Havayolları şirketi uçuşları durdurdu. İspanya'daki tüm havayolları kesintiden etkilendi. Alman havayolu şirketi Lufthansa, "Şu anda profil ve rezervasyon alma işlevselliği sınırlı olabilir. Bir çözüm üzerinde çalışıyoruz" açıklamasını yaptı. İngiltere'nin en büyük demiryolu şirketi Govia Thameslink Railway (GTR) dört tren hattında olası iptaller konusunda uyarıda bulundu.

Ayrıntılar geliyor...

Bankacılık, havayolları, hastaneler! Markalar bir bir \'\'arıza\'\' mesajı paylaşıyor
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bankacılık, havayolları, hastaneler! Markalar bir bir ''arıza'' mesajı paylaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Murat Çoker: EEEE BEN BAKKALA GIDIYORUM OZAMAN LUPPO ALMAYA 20 0 Yanıtla
  • Ensar YILDIRIM: ŞAVAŞA HAZIRLIK 5 7 Yanıtla
    YoH null: elektrikler gidince demi savaşa hazırlık oluyor bu ne saçma mantık 1 2 oguz ates: büyük bir acil durum söz konusu olduğunda böyle bir olaya rastlanabilir ve bir tehdit olarak algılanıp tedbir alınabilir küçük savaş diyelim 0 0

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