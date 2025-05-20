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THY'den Makedon öğrencilere ödül!

THY\'den Makedon öğrencilere ödül!

THY, Makedonya'da resim yarışması düzenledi, dereceye giren 10 öğrenciye Türkiye'ye uçak bileti verildi.

20.05.2025 17:37
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Türk Hava Yolları (THY) tarafından Kuzey Makedonya'da okullar arası düzenlenen " Türkiye'de nereye gidilmeli, Türk Hava Yolları ile Türkiye'nin hazineleri" temalı resim yarışmasında dereceye girenler ödüllerini aldı.

THY'nin, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki ofisinde yapılan ödül törenine, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, yarışma jürisinin üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Büyükelçi Ulusoy, burada yaptığı konuşmada, resim yarışmasının, THY'nin toplumlararası kültürel bağı güçlendirme misyonunun güzel bir örneği olduğunu söyledi.

THY'nin mart ayında İstanbul'dan Ohri'ye direkt uçuş başlattığını anımsatan Ulusoy, bu seferlerin iki ülke arasında ekonomi ve turizm alanlarındaki ilişkiler ile halkları arasındaki bağı geliştirmeye devam ettiğini dile getirdi.

Ulusoy, "Kuzey Makedonya'nın farklı bölgelerinden evlatlarımız bu yarışmaya katılarak yaptıkları birbirinden değerli resimlerle Türkiye'nin turizm alanındaki potansiyelini ortaya koymuştur. Her birinizin eseri sanat alanındaki yeteneklerinizin ve hayal gücünüzün ne kadar zengin olduğunu bizlere göstermektedir." diye konuştu.

THY'nin bu platformunun geleceğin sanatçılarının keşfedilmesine fırsat sunduğuna işaret eden Ulusoy, yarışmada dereceye giren öğrencileri kutladı.

Dereceye giren 10 öğrenciye Türkiye'de istediği şehre uçak bileti

THY'nin Üsküp Müdürü Ülker Şule Aksoy da bu yıl ikincisini düzenledikleri resim yarışması aracılığıyla, Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanlığının desteğiyle ülkenin her köşesinden 500 okuldan yaklaşık 5 bin öğrenciye ulaştıklarını belirtti.

Aksoy, "Elimize ulaşan her bir resimde belki de Türkiye'yi hiç görmemiş olan ama Türk çayını, simidini, Türkiye sokaklarında keyif süren kedileri, kısacası Türk kültürünü ve Türkiye ruhunu harmanlayarak güzel Türkiye'nin eşsiz hazinelerini resmeden Kuzey Makedonya'nın dört bir yanından kardeşlerimize, bizi bu kadar heyecanlandırdıkları ve mutlu ettikleri için ne kadar teşekkür etsek az gelir." ifadelerini kullandı.

Etkinlik kapsamında ülkenin farklı ilkokul ve liselerinden yarışmaya katılan ve dereceye giren 10 öğrenciye Türkiye'de istediği şehre uçak bileti de dahil olmak üzere farklı hediyeler verildi.

Yarışmada 10 yaş altı kategorisinde birinciliği Taisa Angeleski, 10 yaş üstü kategorisinde Sara Cvetanovska, görme engelli kategorisinde ise Anica Doneva elde etti. Jüri ödülüne ise Azra Murtezani layık görüldü.

Bir önceki yıl düzenlenen yarışmadan farklı olarak, bu yıl yarışmaya katılan görme engelli okulundan iki öğrenciye de ödül verildi.

Kaynak: AA

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