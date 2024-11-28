THY'nin Sidney Uçuşları Başladı - Son Dakika
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THY'nin Sidney Uçuşları Başladı

Türk Hava Yolları, İstanbul'dan Sidney'e ilk uçuşunu gerçekleştirdi, seferler haftada 4 kez olacak.

28.11.2024 17:17
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Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'ndan Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur aktarmalı Avustralya'nın Sidney şehrine ilk uçuşunu icra etti.

THY tarafından uçulan dünyadaki 6. kıta olan Avustralya'da Melbourne'den sonra ikinci kente sefer, İstanbul Havalimanı'ndan "TK 174" sefer sayılı, "Boeing 777" tipi uçakla yapıldı.

Etkinlikte uçağın kapısında yolculara lokum ikram edildi.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı'nın apronunda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Avusturalya'nın Melbourne kentine daha önce uçuş başlattıklarını söyledi.

Ekşi, "Bu kez Sidney'e hafta 4 kez olacak şekilde uçuşlara başlayacağız. Sidney uçuşumuzu Malezya üzerinden yapacağız." dedi.

Avustralya'nın Türkiye açısından önemli bir ülke olduğunu dile getiren Ekşi, şöyle devam etti:

"Orada yaşayan vatandaşlarımız var. Hem onları Türkiye'ye daha rahat ulaştıracağız hem de Avustralya'dan Türkiye'ye gelen turistlerin daha rahat bir yolculuk yapmasını sağlayacağız. İnşallah bu seferler Türkiye ve Avustralya arasında ticari ilişkilerin ve turizmin artacağına inanıyoruz. Ayrıca Avustralya'dan gelenlerin İstanbul üzerinden dünyanın her tarafına ulaşmalarını sağlayacağız."

Bilal Ekşi, 2026'nın Ekim ayında Avustralya'ya direkt uçuş yapmayı planladıklarını anlattı.

Avustralya'nın Melbourne kentine başlattıkları seferlerinin ise beklentilerini karşıladığına dikkati çeken Ekşi, "Daha yeni bir hat. Pazarlamaya devam ediyoruz. Başlangıç açısından beklentilerimizi karşıladı." dedi.

"Avustralya'da yaşayan Türkler de artık memleketlerine daha kolay ulaşacak"

Avustralya'nın İstanbul Başkonsolosu Tony Huber, İstanbul'dan Sidney'e yapılan ilk uçuşa ilişkin, "Bu gün harika bir gün." ifadelerini kullandı.

Sidney seferlerinin Türkiye ve Avustralya ilişkilerinde önemli bir gelişme olduğunu kaydeden Huber, Avustralya ile Türkiye arasında seferlerin mart başında başladığını, Sidney'in ikinci aşama olduğunu, yeni gelişmelerin başlamasını dört gözle beklediklerini kaydetti.

Huber, bu seferlerle iş bağlantılarının kurulacağını, turizmin gelişeceğini, ailelerin birbirini göreceğini aktararak, "Bu yıl THY'nin Avustralya'da ofis kurmasının 37 yılı. Sonuçta Avustralya uçuşlarını içeren bu proje gerçekleşti. Harika bir neticeye sahip olduk. Avustralya'da yaşayan Türkler de artık memleketlerine daha kolay ulaşacak." diye konuştu.

Huber, Melbourne uçuşları beklentilerini aştığını, seferler hakkında çok olumlu yorumlar duyduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'yi ilk sefere uğurlayan Başkonsolos Huber, pist başına hareket eden uçağın ardından su döktü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel THY'nin Sidney Uçuşları Başladı - Son Dakika

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