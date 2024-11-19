Türk Hava Yolları (THY), İran'ın başkenti Tahran'dan İstanbul'a dönüş seferini iptal etti.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Tahran'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle sabahki TK 874 sefer sayılı İstanbul-Tahran seferi yapılamadı.
THY, TK 875 sefer sayılı Tahran-İstanbul uçuşunu da iptal etti.
Son Dakika › Güncel › THY Tahran-İstanbul Uçuşunu İptal Etti - Son Dakika
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