THY ve Pegasus'tan Beyrut Seferlerine İptal

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Türk Hava Yolları (THY) ile Pegasus Hava Yolları, yarın yapılması planlanan İstanbul- Beyrut seferlerini iptal etti.

Edinilen bilgiye göre, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının hava ulaşımını olumsuz etkilemesi nedeniyle yarın yapılması planlanan THY'nin "TK828" sefer sayılı İstanbul Havalimanı-Beyrut seferi ile Pegasus Hava Yollarının "PC756" sefer sayılı Sabiha Gökçen-Beyrut seferi iptal edildi.