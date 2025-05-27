THY Yine Birinci!

6 Nisan 1920

1- THY " Türkiye'nin en değerli markası" sıralamasında birinciliğini yine kaptırmadı

Brand Finance'ın araştırmasına göre, Türk Hava Yolları 2 milyar 266 milyon dolarlık marka değeriyle bu yıl da ilk sırada yer aldı

Araştırmada yer alan 125 markanın toplam değeri geçen yıla göre yüzde 15,6 artışla 17 milyar dolara ulaştı

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner: "Bu yıl listeye 24 yeni marka dahil olurken mobilite, yazılım markaları listede artarak yer bulmaya başladı"

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

2- Türkiye'de 2030'da satılacak araçların yüzde 60'ı elektrikli olacak

EMobilite Operatörleri Derneği Başkanı Murat Pınar:

"Türkiye'de elektrikli araç sayısı özellikle yerli otomobilin devreye girmesiyle, bugün itibarıyla 220 binin üzerine çıktı"

"Türkiye'de elektrikli araç şarj cihaz sayısının yıl sonunda 28 bine ulaşmasını bekliyoruz"

(Gülşen Çağatay/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- 1 Haziran'da 407 mahalle ve köyde seçim yapılacak

Çeşitli nedenlerle boş bulunan 405 köy ve mahallede muhtar ve ihtiyar heyeti seçimi, 2 köyde ise halk oylaması gerçekleştirilecek

(İsmet Karakaş/Ankara)

4- 6 soruda 2B arazilerinde mülkiyet hakları ve tapu süreci

Orman niteliğini 1981 öncesi kaybetmiş yaklaşık 100 bin hektarlık alanı kapsayan 2B arazilerinde, kullanıcıların mülkiyet sorunları yeni düzenlemeyle sona erecek

Yaklaşık 5 milyon kişiyi ilgilendiren 2B arazisi kullanım kadastrosu çalışmaları Ankara, Aydın, İzmir, Manisa, Antalya, Samsun, Adana ve Mersin'de en yoğun şekilde yapılacak

(Fatma Sevinç Çetin/Ankara) (Grafikli)

5- 6 Şubat depremlerinde yıkılan Ebrar Sitesi'nde yaşam yeniden başladı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 depremlerinde büyük yıkıma uğrayan ve çok sayıda can kaybının yaşandığı alanlardan biri olan Ebrar Sitesi'nin yerinde yeniden inşa edilen konutlarda 206 aileye anahtar teslimi yapıldı

Siteye yerleşen Doğan Özkan: "Bayramı yeni evimizde, çocuklarımızla huzurlu bir şekilde geçireceğimiz için mutluyuz"

(Gökhan Çalı/Kahramanmaraş) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- BM raportörüne göre İsrail, Gazze'yi aç bırakma kampanyasının en korkunç aşamasını yaşatıyor

BM'nin Gıda Hakkı Özel Raportörü Michael Fakhri:

"İsrail ya insani yardımı reddetti ya yardımı kısıtladı ya da insani yardım konvoylarına bilerek saldırdı. Şimdi en son yapılanlar, aç bırakma kampanyasının en korkunç aşaması oldu"

"(Gazze'de yaşananlar) Herkes bunun bir soykırım olduğunu, açlık olduğunu, insanlığa karşı suç olduğunu, savaş suçu olduğunu ve insan haklarının ağır ihlalleri olduğunu biliyor"

(Muhammet İkbal Arslan/Cenevre) (Görüntülü)

7- Türk halkı savunma sanayisindeki teknolojileri daha çok benimsedi

SETA araştırmacısı Gloria Shkurti:

"Orada (savunma sanayisi) sadece teknoloji üzerinde bir gelişme yok, psikolojik bir gelişme de var. Türk halkına 'Siz bu teknolojileri yapamazsınız' deniyordu. Ama TEKNOFEST tam tersini gösterdi bize"

" (Yapay zeka) Amerika'dan OpenAI ve Çin'den Deepseek bu konuda rekabet ediyor. Türkiye de bu konuda kendi yolunu çizmeye çalışıyor. Örneğin T3 Vakfı T3 Ai'LE büyük dil modelini geliştiriyor"

(Abdulkadir Günyol/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Trump'ın Harvard planının Belçika tahtının varisinin "geleceğine" etkisi merak ediliyor

Belçika tahtının varisi Prenses Elisabeth, Trump yönetiminin hedefindeki Harvard'da yüksek lisans yapıyor

Kraliyet İletişim Direktörü Xavier Baert: "(Harvard'a uluslararası öğrenci kabul programını durdurma planının) Prenses'e ne gibi etkileri olabileceğini değerlendirileceğiz. Bu zaman alacak. Gelişmeleri basından izliyoruz"

(Selen Valente/Brüksel)

9- Pasifik Eurasia ve China Railway, Orta Koridor'da güçlerini birleştiriyor

Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan:

"Orta Koridor, bir tarafında Türkiye, bir tarafında Çin olan bir koridor olmak zorunda. Kuşak ve Yol Girişimi Çin'in projesi, bu girişimin önemli bir parçası olan Orta Koridor da Türkiye'nin projesi olmalı. Orta Koridor, Kuzey Koridoru gibi bir koridor olacaksa bu ancak Türkiye üzerinden olabilir"

"Bugün itibarıyla Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'ndaki taşımaların yüzde 95'ini Pasifik Eurasia gerçekleştiriyor"

(Emre Aytekin/Pekin) (Fotoğraflı)

10- Gastronomi öğrencilerinden afet dönemlerinde tüketilebilecek raf ömrü uzun yemek projesi

Projeyle Türk mutfağına ait 30 çeşit yemek 10 yıla kadar saklanabilecek şekilde "dondurarak kurutma" tekniğiyle hazırlanabilecek

Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlkay Yılmaz: "Sadece vakum altında, eksi 70 derecede suyu uzaklaştırdığımız için gıdaların dokusu zarar görmüyor, vitamin ve mineral kaybı olmuyor"

(Seda Tolmaç/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Uzmanlar yazlık ve devre mülk kiralarken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz: "Yazlıklarda maliklerin oy birliğiyle karar almaları halinde kısa süreli kiralama yapılabilmektedir. Bu yönde bir karar yoksa tüketiciler, çeşitli platformlar üzerinden kira sözleşmesi yapmalarına ve parasını ödemelerine rağmen site kapısından içeriye alınmayabilirler"

TÜKON Genel Başkan Vekili Aziz Koçal: "İnsanların tatil yapma hevesiyle giriştiği bu yolda karşısına her alanda olduğu gibi kötü niyetli kişiler çıkabiliyor. Özellikle sosyal medyadaki reklamlara dikkat edilmesi gerekiyor"

TÜDER Genel Başkanı Levent Küçük: "Devre mülk satın alacak tüketicilerimiz mutlaka güvenilir kurumsal firmaları tercih etmelidir. Sözleşmelerin düzenlenmesi aşamasında hukuki destek almalıdırlar"

(Uğur Aslanhan/Mücahit Enes Sevinç/İstanbul)

12- Bursa'nın deniz polisi, su olan her yerde göreve hazır

Bursa Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü bünyesindeki polisler, boğulma, sel, kaybolma, su altındaki delillerin bulunması, kaçakçılık ve kaçak avlanmayla mücadelede çalışıyor

İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu: "Yeterli eğitimi almış, su altı başta olmak üzere eğitimlerini tamamlamış personelimiz, vatandaşımızın sularda başlarına gelebilecek her türlü kazada, kurtarma ve kaybolan şahısların bulunması noktasında etkin görev yapmaktadır"

(Fatih Çapkın/Bursa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- Kızılin Kanyonu 5 bin yıllık mirasıyla Adıyaman turizminde yeni cazibe merkezi oluyor

Adıyaman'ın Besni ilçesindeki kanyon, Fırat Nehri'ndeki tekne turları ve binlerce yıllık mağaralarıyla hem doğa hem tarih meraklılarının ilgisini çekiyor

Besni Kaymakamı Çağlar Partal: "Geçen yıl 50 bin ziyaretçiye ulaştık, bu yıl 100 ila 120 bin arası ziyaretçi bekliyoruz"

(Orhan Pehlül/Adıyaman) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- Hacettepeli öğrencilerden 3 bin metrekarelik fresk

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin Fransız sanatçılar "Ella&Pitr" çiftiyle otopark zeminine yaptıkları "Merak Duygusu" adlı fresk çalışması, sokak sanatını kampüse taşıdı

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Nadire Şule Atılgan: "Sadece yerdeki, asfalttaki renkler bile bütünü görünmese de hayatımıza renk katıyor. Ayaklarımızın altında 'Acaba bu ne olacak?' diye çizgileri izlemeye başlıyoruz ve tamamlanınca çok ilginç, heyecanlı hikayeler kurgulayabiliyoruz"

(Şeyma Güven/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

15- İlk Türkçe Kur'an tefsirinin yazarı Elmalılı Hamdi Yazır vefatının 83. yılında anılıyor

Kalp yetmezliği nedeniyle 27 Mayıs 1942'de Erenköy'de vefat eden Elmalılı, Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra hazırladığı, kaynak eser olarak görülen ilk Türkçe tefsir "Hak Dini Kur'an Dili"ni kaleme aldı

Türkçe, Arapça ve Farsça şiirler yazıp, Fransızca tercümeler yaparak musikiye ilgili duyan Elmalılı, sanatçı kişiliğinin yanı sıra hattatlığıyla da ön plana çıktı

(Ferhat Yasak/İstanbul)

16- 27 Mayıs'ta işkence altında ölen Emniyet Müdürü, babasını ve darbe sürecinde yaşadıklarını anlattı

Yassıada'da gördüğü işkence sonucu hayatını kaybeden dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Faruk Oktay'ın oğlu Hasan Emre Oktay:

"Babam aşağıya indi bir vedalaşma falan olmadı, buna hep çok üzülürüm, son görüşümüzdü. Pencereden baktık, babamın pardösüsü böyle rüzgarda sallanıyor. En son görüşüm o. Babamı cemselerden (eski tip askeri GMC araçları) birine bindirdiler. Davutpaşa Kışlası'na götürmüşler, daha sonra da Yassıada'ya götürmüşler. Yassıada'ya götürülüşünde anlatılır ki dayaklar, tekmeler, tükürükler..."

"Babam öldükten sonra göğsü mosmordu, her tarafı yara bere içindeydi. Yassıada'da Bizans'tan kalma zindanlar var, dövüp dövüp oraya atıyorlarmış. Bir keresinde 3 gün orada tutmuşlar, ardından revire götürmüşler. Oradan yarı ölü çıkmış ve yolda ölmüş ama bize kalp krizi geçirdi dediler"

(Koray Taşdemir/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

17- Tarihçi Prof. Dr. Koçak, ülkede dönüm noktası olan 27 Mayıs'ı anlattı:

"27 Mayıs'ın ardından ordu içindeki cunta faaliyetleri aldı başını gitti. Ordunun politika, politikacılar ve partiler üzerindeki hakimiyeti ağırlık kazandı. Dahası toplum üzerinde son sözü söyleme kapasitesi gelişti. Politikanın sınırları daraltıldı, sınırlandırıldı ve ordunun müdahalesine açık bırakıldı"

"Türkiye 1960 sonrasında ordunun gözetiminde ve denetiminde kaldı. Özgür bir politik faaliyete izin verilmedi. Bu bakımdan 27 Mayıs, ülkenin siyasi tarihinde kalıcı ve derin izler bıraktı, bir dönüm noktası oldu"

(Koray Taşdemir/İstanbul) (Fotoğraflı)

18- UEFA Konferans Ligi'nde dördüncü final heyecanı

Geride kalan 3 finali birer kez İtalya, İngiltere ve Yunanistan temsilcileri kazandı

(Bozhan Memiş/Wroclaw) (Grafikli)

19- Chelsea'nin ilk kez boy gösterdiği UEFA Konferans Ligi'nde hedefi kupa

Tarihinde ikişer kez UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Süper Kupa ve UEFA Kupa Galipleri Kupası kazanan Chelsea, finali kazanması durumunda 5 büyük Avrupa kupasını müzesine götüren ilk kulüp olacak

(Bozhan Memiş/Wroclaw)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.