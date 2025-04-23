Ticaret Bakanı Bolat Japonya'da

(ANKARA) - Osaka-Kansai 2025 Dünya EXPO'suna katılmak üzere Japonya'da bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, EXPO'nun aynı zamanda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na denk gelmesinden büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, "Türk ürün ve hizmetlerini Japon pazarında tanıtmak ve iki ülke arasındaki mevcut iyi ilişkileri daha ileri seviyeye taşımak adına bir kaldıraç olarak gördüğümüz EXPO'nun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, resmi sosyal medya hesabından Osaka-Kansai 2025 Dünya EXPO'su ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na ilişkin açıklama yaptı. Bolat'ın paylaşımı şöyle:

"Bugün Osaka-Kansai 2025 Dünya EXPO'suna katılmak üzere Japonya'dayız. 'Medeniyetlerin Altın Çağı' temasıyla yer aldığımız EXPO'nun aynı zamanda Türkiye'mizin Milli Günü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na denk gelmesinden büyük bir memnuniyet duyuyorum.

İki coşkuyu aynı anda yaşadığımız böylesi bir günde Osaka-Kansai Japonya 2025 Dünya EXPO'su öncesi basın mensuplarımızla buluşarak, 900 metrekarelik alanda yer alan Türkiye Pavilyonumuzu ve ülkemizin ekonomik büyümesi, ülkemizdeki fırsatlar, ihracat hedefimizi ve yatırım alanlarını anlattık. Türk ürün ve hizmetlerini Japon pazarında tanıtmak ve iki ülke arasındaki mevcut iyi ilişkileri daha ileri seviyeye taşımak adına bir kaldıraç olarak gördüğümüz ve 13 Nisan-13 Ekim tarihleri arasında yer alacağımız Osaka-Kansai 2025 Dünya EXPO'sunun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."