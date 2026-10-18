Ticaret Bakanlığı 152 işletmeye sosyal medya ilanlarından 15,2 milyon lira ceza kesti

Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada mevzuata aykırı ilan veren toplam 152 emlak ve galeri işletmesine bugüne kadar 15,2 milyon lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sahte ilanların, ilan kirliliğinin ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla hayata geçirilen Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kapsamında, sosyal medya platformlarında yayımlanan taşınmaz ve taşıt ilanlarına yönelik denetimlerin aralıksız sürdüğü kaydedildi.

Instagram, Facebook, WhatsApp ve TikTok dahil elektronik ortamda yayımlanan taşınmaz ve taşıt ilanlarında kimlik ve yetki doğrulaması yapılması zorunluluğu bulunduğu hatırlatılan açıklamada, sosyal medya paylaşımlarında fotoğraf, video ve açıklamalara yer verilebilmesi için EİDS üzerinden doğrulanmış ilan bağlantısının paylaşılması ve kullanılan görsel ve açıklamaların doğrulanmış ilana konu taşınmaz veya taşıta ait olması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen incelemeler neticesinde, Instagram, Facebook ve TikTok platformlarında mevzuata aykırı şekilde ilan paylaştığı tespit edilen 70 emlak ve oto galeri işletmesine toplam 7 milyon lira idari para cezası uygulandığı ve böylece bugüne kadar bu kapsamda yaptırım uygulanan işletme sayısının 152'ye, toplam idari para cezasının ise 15,2 milyon liraya yükseldiği bildirildi.

Sosyal medya platformlarına da yaptırım uygulandı

Bu kapsamda sosyal medya platformlarına da yaptırım uygulandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"EİDS'ye entegre olmadığı ve kimlikle yetki doğrulama yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen Meta Platforms İstanbul Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti'ye 20 milyon lira, TikTok İstanbul Dijital Medya ve Reklam Ltd. Şti.'ye ise 4 milyon lira idari para cezası uygulandı. Meta Platforms İstanbul Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti.'ye bu kapsamda uygulanan toplam idari para cezası tutarı 36,2 milyon liraya ulaştı."

Açıklamada, sosyal medya platformlarında yayımlanan taşınmaz ve taşıt ilanlarında fiyat bilgisine yer verilmemesinin tüketici mağduriyetlerine yol açabildiğinin değerlendirildiği ve ilan paylaşımlarında taşınmazın veya taşıtın fiyat bilgisinin de bulunması gerektiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin korunması, sahte ilanların ve ilan kirliliğinin önlenmesi ile elektronik ticaret ortamında şeffaflığın sağlanması amacıyla sosyal medya platformlarında yayımlanan taşınmaz ve taşıt ilanlarını titizlikle takip etmeye devam edecek. Bu çerçevede emlak ve oto galeri işletmelerinin idari yaptırımlarla karşılaşmamaları için sosyal medya paylaşımlarında EİDS üzerinden doğrulanmış ilan bağlantısına ve ilan fiyatı bilgisine mutlaka yer vermeleri, paylaşılan görsel ve açıklamaların doğrulanmış ilana konu taşınmaz veya taşıta ait olması hususlarında gerekli hassasiyeti göstermeleri önem arz ediyor."