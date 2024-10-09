TİHEK, Belediye'yi Ayrımcılıktan Ceza Verdi

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Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), 14 Mayıs 2023'teki genel seçim sonrası, depremzedeleri kaldıkları otelden çıkarmak isteyen belediyenin, "siyasi görüş temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiğine" karar verdi.

TİHEK'in kararına göre, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Tekirdağ'daki otellere yerleştirilen depremzedelerin, 14 Mayıs 2023'teki genel seçimlerden sonra Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince kaldıkları otellerden çıkarılmak istendiğine yönelik haberler üzerine resen inceleme başlatıldı.

İnceleme kapsamında yazılı görüşü istenen belediye, iddiaların gerçeği yansıtmadığını öne sürerek, kurumları aleyhine algı oluşturulmaya çalışıldığını savundu.

Belediyenin, ilk günden itibaren depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için seferber olduğu ifade edilen görüşte, illerine gelmesi öngörülen depremzede sayısının kısa sürede aşılmasına rağmen, AFAD tarafından gönderilen hiçbir depremzedenin geri çevrilmediği aktarıldı.

Depremzedelerin konaklama ve yemek ihtiyaçlarının karşılanması için 13 Şubat 2023'te sözleşme imzalandığı anlatılan görüşte, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılayacağı varsayılan tutarın, ildeki depremzede sayısının artması nedeniyle yetmeyeceğinin öngörülmesi üzerine, 16 Mayıs 2023'te Tekirdağ Valiliği ve Tekirdağ İl AFAD Müdürlüğüne yazı gönderildiği kaydedildi.

???????İllerine gelen depremzedelerin hangi siyasi görüşü desteklediğinin bilinmediği, bu yönde de araştırma veya çalışmanın yapılmadığı ifade edilen görüşte, belediyenin hiçbir personelinin de depremzedelere sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet, siyasi görüş veya bölge farklılığına dayanarak ayrımcılık yapmadığı savunuldu.

Kararın gerekçesinden

TİHEK, siyasi görüş temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle belediyeye üst sınırdan 141 bin 934 lira idari para cezası verdi.

Kararda, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince, 16 Mayıs 2023'te Tekirdağ Valiliği ve Tekirdağ İl AFAD Müdürlüğüne gönderilen yazıda, "Depremzede vatandaşlarımıza yönelik geçici konaklama hizmetimiz, 21 Mayıs 2023'te sonlandırılacak olup AFAD tarafından gerekli işlemlerin yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim." ifadesinin yer aldığı belirtildi.

Araştırma ve disiplin raporları ile belediyenin sunduğu belgelerden, depremzedelere konaklama hizmeti sunulmasına dair belediye ile yüklenici firma arasında imzalanan sözleşmenin 13 Ağustos 2023'e kadar, yemek hizmetine yönelik sözleşmenin ise 31 Ağustos 2023'e kadar devam ettiğinin tespit edildiği aktarıldı.

Kararda, sözleşmenin feshedilmesini gerektiren bir durum olmamasına rağmen, 14 Mayıs 2023'teki genel seçimlerin hemen ardından konaklama hizmetinin sonlandırılacağının bildirildiği kaydedildi.

"Seçim sonuçlarına ilişkin YSK verilerine göre depremden etkilenen illerin ekseriyetinde oyların çoğunluğunu alan siyasi partiyle muhatap belediyede görevde olan siyasi partinin farklılık arz ettiği" belirtilen kararda, şu ifadeler yer aldı:

"Genel seçim tarihi ve konaklama hizmetinin sonlandırılacağının belirtildiği tarih göz önüne alındığında muhatap belediyenin, konaklama hizmetinden yararlanan depremzedelerin farklı siyasi görüşe sahip olmaları nedeniyle hizmeti sonlandırdığı varsayımına yol açtığı, bunun maddi ve manevi zarara uğramış depremzede vatandaşları olumsuz yönde etkilediği, kişilerin belirli bir siyasi görüşe sahip olduğu varsayımı üzerinden yapılan konaklama hizmetinin sonlandırılması işleminin barınma hakkına müdahale niteliğinde olduğu ve eşitlik ilkesi ile siyasi görüş temelinde ayrımcılık yasağını güvence altına alan ulusal ve uluslararası düzenlemelere aykırılık teşkil ettiği değerlendirilmiştir."