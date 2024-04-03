TİKA, Amman\'da yetim çocuklar için iftar programı düzenledi

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Amman'da yetimler için iftar düzenledi.

Ürdün'ün başkenti Amman'daki bir yetimhanede kalan çocuklar için düzenlenen iftarda programına yerel yetkililerin yanı sıra ülkede bulunan Türk kurumlarının yöneticileri de katıldı.

Programda konuşan TİKA Ürdün Koordinatörü Abdurrahman Soylu, ülkedeki ofislerinin açılmasından bu yana, tarım, sağlık, mesleki eğitim, yenilenebilir enerji gibi çeşitli alanlarda yüzlerce projeye imza attıklarını söyledi.

Soylu, Türkiye ile Ürdün arasındaki ilişkilerin daha üst düzeye çıkarılması için işbirliği ve tecrübe değişimi projelerine devam edeceklerini vurguladı.

İftar programında TİKA'nın dünyada gerçekleştirdiği projelerin anlatıldığı kısa film gösterimi yapıldı.