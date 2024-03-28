TİKA, Bakü\'de iftar programı düzenledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Bakü Program Koordinatörlüğü, Azerbaycan'ın başkentinde iftar programı düzenledi.
Türk Şehitliği Camisi'nde düzenlenen programa, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, TİKA Bakü Program Koordinatörü Hayrettin Özçelik, Büyükelçilik müşavirleri ve vatandaşlar katıldı.
Büyükelçi Bağcı, programın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 30 yıldır Azerbaycan'da faaliyet gösteren TİKA'nın, bu ülkedeki görünürlüğünün oldukça yüksek olduğunu söyledi.
TİKA'nın Azerbaycan'da her alanda faaliyette bulunduğunu belirten Bağcı, "Bugün ramazan münasebetiyle bir kardeşlik sofrası kuruldu. Son derece anlamlı oldu." dedi.
TİKA Bakü Program Koordinatörlüğüne teşekkür eden Büyükelçi Cahit Bağcı, "Bakü ofisimiz bayram öncesi kardeşliğin gereği olarak ve kardeşin sofrasında benim de bir katkım olsun mahiyetinde yaklaşık 1800 gıda paketini ihtiyaç sahibine ulaştıracak." diye konuştu.
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