TİKA'dan Afganistan'a Modern Okul - Son Dakika
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TİKA'dan Afganistan'a Modern Okul

TİKA\'dan Afganistan\'a Modern Okul

TİKA, Mezar-ı Şerif'te yeni ilkokul inşa ederek 1500 öğrenciye modern eğitim imkanı sundu.

01.10.2024 19:16
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın Mezar-ı Şerif şehrinde okulu bulunmayan öğrenciler için modern standartlarda ilkokul inşa etti.

TİKA Mezar-ı Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, Halid Bin Velid Mahallesi'nde bulunan Mahcube Hirevi İlköğretim Okulundaki 1500 öğrencinin şu ana kadar kiralık eski bir binada eğitim aldığı ve bu nedenle öğrencilerin eğitimlerini modern standartlarda sürdürebilmeleri için yine yakın bir bölgede 8 derslikli yeni ilkokul inşa edildiği belirtildi.

Bu kapsamda, okul binası ve çevre duvarlarının inşa edildiği, okulun çevre düzenlemesinin gerçekleştirildiği, çocuklar için oyun parkı, çardaklar ve oturma bankları kurulduğu ifade edildi.

Ayrıca, okulun ihtiyaç duyduğu masa, sıra, sandalye, toplantı odası ve kütüphane malzemeleri, bilgisayar ve projektörler gibi çok sayıda donanım ve teçhizatın da temin edildiği aktarıldı.

Törenin ardından yetkililere teslim edildi

Okulun açılış törenine Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Kasım Kaban, Belh Vali Yardımcısı Elhac Mevlevi Nur-ul Hadi Ebu İdris, TİKA Mezar-ı Şerif Ofisi Koordinatörü Mikail Taşdemir, Belh Milli Eğitim Müdürü Müftü Muhammed Şerif Ebu Asım Osmani ile çok sayıda öğretmen, veli ve öğrenci katıldı.

Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Kaban konuşmasında, iki ülke arasındaki ortak tarih ve kültür değerlerinin önemine vurgu yaptı.

Kaban, "Bu tür projeler halklar arasındaki dayanışmanın ve birlikte daha güçlü bir gelecek inşa etme iradesinin en güzel örneklerinden birini teşkil ediyor. Türkiye'nin Afganistan'a yönelik yardımları herhangi bir hesap ve beklenti içinde yapılmıyor, Türkiye ve Afganistan ortak sınırlara sahip olmamasına rağmen dost iki komşu devletten daha ileri ilişkilere sahiptir." dedi.

TİKA Mezar-ı Şerif Ofisi Koordinatörü Taşdemir ise kuruluşun yıllardır Afganistan'ın her bölgesinde gerçekleştirdiği kalkınma projelerini anlattı.

TİKA Mezar-ı Şerif Ofisinin Afganistan'ın kuzeyinde 2005'ten bu yana 200'e yakın projeyi hayata geçirdiğini ve bunun 60'tan fazlasının eğitim alanında olduğunu aktaran Taşdemir, açılışı yapılan okul ile toplamda 51 okulu sıfırdan inşa ederek Afgan öğrencilere hibe ettiklerini söyledi.

Toplamda şu ana kadar 620 dersliğin inşa edildiğini ve yaklaşık 25 bin öğrencinin modern standartlarda eğitim aldığını ifade eden Taşdemir, 30'dan fazla okulun tadilat ve çevre düzenlemesinin gerçekleştirildiği, 105 okula da donanım ve teçhizat desteği sağlandığını belirtti.

Afgan yetkililerden Türkiye'ye teşekkür

Törende konuşan Afgan yetkililer ise söz konusu yardımdan dolayı TİKA ve Türkiye'ye teşekkür etti.

Belh Vali Yardımcısı Ebu İdris, "Türkiye okul inşa ederek çok hayırlı bir iş yaptı. Öğrenciler Türkiye'nin inşa ettiği modern dersliklerde gelecekleri için eğitim alacak. Türkiye devleti ve halkı her zaman Afgan halkının yanında oldu. Sadece eğitim değil her sektörde destek sağladı." dedi.

Belh Milli Eğitim Müdürü Osmani ise ülkede eğitim alanında ciddi ihtiyaç bulunduğunu belirterek, Afganistan'ın eğitim altyapısının geliştirilmesi için benzer desteklerin sürdürülmesini istedi.

Törenin ardından okul yeni binasında eğitim faaliyetlerine başladı.

Kaynak: AA

Afganistan, Türkiye, Güncel, Eğitim, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİKA'dan Afganistan'a Modern Okul - Son Dakika

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