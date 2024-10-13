TİKA\'dan Azerbaycan\'a Sağlık Eğitimi

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Azerbaycan'daki doktorlar için "Postoperatif Bakım Eğitimi" düzenledi.

TİKA'nın Azerbaycan Tıbbi Bölgesel Birimler Yönetim Birliği (TABİB) işbirliğinde 07-12 Ekim'de Bakü, Sumgayıt ve Lenkeran şehirlerinde düzenlenen "sıvı elektrolit resütitasyon, nutrisyon, şok tedavileri" eğitim programında 70 Azerbaycanlı doktora eğitim verildi.

Bakü'de yapılan sertifika törenine TİKA Bakü Program Koordinatörü Hayrettin Özçelik, TABİB yetkilileri, hastane yöneticileri ve doktorlar katıldı.

Hayrettin Özçelik, TİKA'nın Azerbaycan'da faaliyete başladığı dönemden bugüne kadar 132 sağlık projesi yürüttüğünü söyledi. Özçelik, bundan sonra da Azerbaycan'ın sağlık çalışanlarının bilgi ve deneyimlerinin artırılmasına yönelik eğitim projelerini sürdüreceklerini kaydetti.

Eğitimcilerden Ankara Etlik Şehir Hastanesi Cerrahi Onkoloji Kliniğinden Doç. Dr. Kazım Çağlar Özçelik, Azerbaycanlı doktorlara, postoperatif hastaların sıvı-elektrolit tedavisi ve beslenme desteği hakkında eğitim verdiklerini belirtti.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. İsmail Ağababaoğlu ise postoperatif bakım ve cerrahi tecrübelerini Azerbaycanlı hekimlerle paylaştıklarını ifade etti. ???????