TİKA'dan Lübnan'a Acil Yardım

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), 23 Eylül'de İsrail'in Lübnan'a hava saldırıları sonrasında ülkede oluşan insani kriz nedeniyle acil yardım faaliyetlerine başladı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, özellikle Lübnan'ın güney şehirleri ve Bekaa Vadisi'nden Beyrut ve kuzey bölgelere doğru bir göç dalgası yaşanırken Lübnan hükümeti acil durum ilan ederek okullarla kamu tesislerinin göç eden vatandaşların barınma ihtiyacı için kullanılmasına karar verdi.

TİKA, yardıma ihtiyaç duyan bölgelere destek sağlayarak bu kapsamda 4 bin yatak ve battaniye ile 5 ton hijyen malzemesi dağıtımı yaptı.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği, 30'dan fazla Lübnan kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşu ile TİKA işbirliğinde yürütülen organizasyonla ülkenin pek çok noktasında insani yardım malzemeleri dağıtıldı.

TİKA'nın yardımları, Kuzey Lübnan'da yaşayan Türkmenler, Lübnan'daki Suriye Türkmenleri, Beyrut'taki Mardin kökenli soydaşlar ve kamplarda yaşayan Filistinli mültecilere de ulaştırıldı.

Geçmişte projeler yürüttüğü paydaşlarını da unutmayan TİKA, barınma merkezine dönüştürülen Bir Hassan Turizm Okulu ile Osmanlı dönemi eseri Beyrut Askeri Rüştiyesi binasına ve eğitim faaliyetlerini sürdüren Beyrut Hasan Halit Lisesi'ne de insani yardım malzemeleri temin etti.