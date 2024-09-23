TİKA\'dan Moğolistan\'a Eğitim Desteği

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Moğolistan'daki kamu hizmetlerinin verimliliğinin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla Sosyal Sigorta Genel Müdürlüğünün eğitim salonunu modern ekipmanla donattı, Töv vilayetinin Bayançandmani ilçesinde kreş ek binası yaptı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre modern ekipmanla donatılan eğitim salonunun açılış törenine Türkiye'nin Ulanbator Büyükelçisi Zafer Ateş, TİKA Orta Asya ve Kafkaslar Dairesi Başkanı Ali Özgün Öztürk, Moğolistan Milletvekili Zulfikar Sarkıt ve Moğol yetkililer katıldı.

Açılış töreninde konuşan Öztürk, projeyle donatılan eğitim salonunda kamu personeline yönelik hizmet içi eğitimlerin yanı sıra işletme sahiplerine de eğitim verilmesinin Moğolistan'ın kalkınmasına dolaylı katkı sağladığı kanaatinde olduklarını belirterek, "Projeyle birçok sosyal sigorta müfettişinizin kapasitesinin geliştirilmesine yönelik eğitim programlarının verimliliği ve etkinliğinin arttığına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal Sigorta Genel Müdür Vekili Gantsetseg Tsend-Ayuş da desteklerinden dolayı TİKA'ya teşekkürlerini ileterek, "Bugün açılışını yaptığımız proje, kamu personelimize hizmet içi eğitim verilmesi, yeni uygulanmaya başlanan Sosyal Sigorta Paket Yasası'nın kamuya ve işletmecilere tanıtılması ve buna yönelik çeşitli eğitimler düzenlenmesi açısından önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

Moğolistan Sosyal Sigorta Genel Müdürlüğü, yaklaşık 1500 çalışanıyla sosyal sigorta sistemine kayıtların artırılması, sosyal sigorta ödemelerine ilişkin raporların denetlenmesi, hesaplanması, emeklilik maaşının bağlanması ve tazminat ödenmesi gibi faaliyetlerin yürütülmesinde sorumlu bulunan Moğolistan Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı kamu kurumu olarak hizmet veriyor.

Kreş ek binasının açılışı

TİKA'nın yazılı açıklamasına göre, Moğolistan'daki Töv vilayetinin Bayançandmani ilçesinde bulunan kreş ek binasının açılışı gerçekleştirildi.

Açılış törenine Türkiye'nin Ulanbator Büyükelçisi Zafer Ateş, Töv Valisi Mönhbaatar Demberel, Bayançandmani Kaymakam Yardımcısı Enhbold Tserenhand, TİKA Orta Asya ve Kafkaslar Dairesi Başkanı Ali Özgün Öztürk, kreş öğrencileri ve öğretmenleri katıldı.

Ateş, yaptığı konuşmada, Moğolistan ile Türkiye'nin kardeş ülkeler olduğunu bildirdi.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 55'inci yıl dönümünde olduklarını belirten Ateş, "Bu kapsamda ilişkilerimizi geliştirerek derinleştirmekteyiz. TİKA, iki ülke arasındaki ilişkilerimize proje ve faaliyetleriyle katkıda bulunmaya devam etmektedir. Bugün de anlamlı bir projenin açılışında bulunmaktan mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Öztürk de çocukların ülkenin geleceği olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"TİKA olarak proje ve faaliyetlerimiz kapsamında Moğolistan'da kreş sorununun aşılması, çocuklara uygun eğitim ortamının oluşturulması ve Moğolistan'ın okul öncesi eğitim hizmetinin iyileştirilmesine katkı sağlamak amacıyla farklı bölgelerde kreşler yapmaktayız. Bugün de Töv vilayeti Bayançandmani ilçesinde sizinle birlikte 50 öğrencinin yuvası olan Töv Vilayeti Bayançandmani İlçe Kreşi Ek Bina Yapım İşi ve Malzeme Alımı Projesi'nin açılışı için burada bulunmaktan mutluluk duyduğumu belirtmek isterim."

Vali Demberel de Töv vilayetine her zaman destek sağladığını ve eğitim alanındaki en büyük sorunlardan kreşlerin kapasite yetersizliğini gidermek amacıyla gerçekleştirdiği proje dolayısıyla TİKA ile Türk halkına teşekkürlerini iletti.

Bayançandmani ilçesi genelinde 2-5 yaş grubunda okul öncesi eğitim almak zorunda olan 326 çocuk bulunuyor ancak ilçe genelinde tek kreş bulunduğundan 56 çocuk okul öncesi eğitim hizmetinden faydalanamıyordu.

Bu nedenle TİKA, ilçe kreşinin kapasitesinin artırılması ve daha fazla çocuğun okul öncesi eğitim alabilmesi için 50 kişi kapasiteli ek bina yaparak donattı. Proje kapsamında 4 kişilik öğretmen ile yardımcı öğretmen kadrosu açıldı ve 50 öğrencinin modern ve sağlıklı ortamda eğitim hizmetinden faydalanmasına katkı sağlandı.