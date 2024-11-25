TİKA'dan Pakistan'da Arama Kurtarma Eğitimi - Son Dakika
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TİKA'dan Pakistan'da Arama Kurtarma Eğitimi

TİKA, Pakistan'da arama kurtarma eğitimi düzenleyerek gönüllülerin yeteneklerini geliştirdi.

25.11.2024 18:16
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile Sindh İzciler Birliği (SBSA) işbirliğinde, Acil Durum ve Afet Müdahaleleri Eğitim Programı kapsamında, arama kurtarma eğitimi düzenlendi.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre TİKA, Pakistan'da Acil Durum ve Afet Müdahaleleri Eğitim Programı kapsamında 2023 yılından bu yana Sindh İzciler Birliği ve Alkhidmat Vakfı arama kurtarma gönüllülerinin katılımıyla düzenlediği eğitimin üçüncüsünü, Karaçi kentinde gerçekleştirdi.

1 hafta süren ve 30 arama kurtarma gönüllüsünün katıldığı eğitim programının sonunda sertifika töreni yapıldı.

Törene Türkiye'nin Karaçi Başkonsolosu Cemal Sangu, Sindh İzciler Birliği Yöneticisi Siddique Memon ve TİKA Karaçi Koordinatörü Halil İbrahim Başaran ve İHH Afet Yönetimi Eğitim Koordinatörü Cihad Kaptan'ın yanı sıra Pakistan Kızılayı ve Karaçi Büyükşehir Belediyesi temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Dayanışma vurgusu

Törende konuşan Sangu, Türkiye ile Pakistan'ın köklü bir geçmişe sahip iki dost ülke olduğunu vurguladı.

Son yıllarda afetle mücadele alanında gösterilen dayanışmayı takdirle karşıladığını ifade eden Sangu, iki ülkenin gelecekte de bu alanda işbirliğini artırarak devam ettireceğini söyledi.

Memon da Sindh İzcilerinin Pakistan'daki her türlü afet durumunda önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, Türkiye ve kurumlarına afetle mücadeleye katkılarından dolayı teşekkür etti.

Siddique Memon, Türkiye'den gelen eğitimcilerin katılımcılara kazandırdığı motivasyonun büyük bir takdiri hak ettiğini dile getirdi.

TİKA Karaçi Koordinatörü Başaran da TİKA projelerinde en önemli hususun sürdürülebilirlik ve kalıcılık olduğuna işaret ederek, gerçekleştirilen eğitimin her aşamasının afetle mücadelede Pakistanlı arama kurtarma ekiplerini daha da güçlendirdiğini ve eğitimlerin kesintisiz devam edeceğini kaydetti.

İHH Afet Yönetimi Eğitim Koordinatörü Kaptan ise Pakistan ve Türkiye'nin doğal afet bölgesinde olması nedeniyle afetlere birlikte hazırlanmanın avantajlarını dile getirerek, eğitime katılan gönüllülerin bunun bilincinde olduğunu görmekten memnuniyet duyduğunu vurguladı.

Gönüllülerden memnuniyet mesajları

Eğitim programına katılan Alkhidmat Vakfı gönüllüsü Sarfaraz Şeyh, TİKA'nın düzenlediği eğitimlerden çok şey öğrendiklerini ve bir sonraki eğitim programını sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Sindh İzciler Birliği kadın takım lideri Nur El-Ayn Mughal ise eğitimin yoğunluğuna rağmen kazandıkları motivasyon sayesinde ağır ekipmanları kolaylıkla kullanabildiklerini aktararak, öğrendiklerini Sukkur kentindeki gönüllülere aktarmak için heyecan duyduğunu belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TİKA'dan Pakistan'da Arama Kurtarma Eğitimi - Son Dakika

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