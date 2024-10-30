TİKA'dan Stellenbosch Üniversitesi'ne Destek

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CAPE Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ve kıtanın önde gelen akademik kurumlarından Stellenbosch Üniversitesine ekipman desteği sağladı.

TİKA'dan yapılan bilgilendirmeye göre, bitki ve hayvan bilimleri alanında dünyanın en iyi 200 üniversitesi arasında yer alan Stellenbosch Üniversitesi bünyesindeki Medikal Bitki Biyolojisi Laboratuvarı'na santrifüj makinesi, su pürifikasyon cihazı, spektrofotometre, bitki yetiştirme dolabı ve liyofilizatör temin edildi.

Projenin teslim törenine Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosu Yonca Sunel, TİKA Pretorya Koordinatörü Abdulkadir Abukan, Stellenbosch Üniversitesi Rektörü Vim de Villiers, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Başkonsolos Sunel, törenin açılış konuşmasında, göreve atanmasının ardından katıldığı ilk resmi ziyaretin bu program olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek Güney Afrika'nın başarılı kurumları ile işbirliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Törende konuşan Rektör de Villiers, katkılarından dolayı TİKA'ya teşekkür etti.