TİKA, Hz. Hüseyin'in şehadet yıl dönümünde Bağdat'ta aşure dağıttı

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), muharrem ayının 10. gününde Kerbela'da şehit edilen Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve arkadaşlarının şehadet yıl dönümünde, Irak'ın başkent Bağdat'ta aşure dağıttı.

TİKA Bağdat ofisi tarafından başkentte, eski Türk Büyükelçiliğinin de bulunduğu Veziriye semtinde, Iraklılara aşure ikramı yapıldı.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bağdat'ta çok uzun yıllar bizim evimiz olmuş eski Büyükelçilik yerleşkemizin bulunduğu sokakta, buradaki komşularımızla Aşure etkinliği yapmak istedik. Bolluk ve bereketin sembolü olan aşure yemeğini komşularımızla paylaştığımız için çok mutluyuz. Bu etkinliği, TİKA'nın Irak ofisi ile beraber yaptık. Muharrem ayı ve aşure etkinliğimizin bölge ve iki ülke halkına bolluk, bereket ve istikrar getirmesini diliyorum." dedi.

"Kardeşlerimizin ağızlarını tatlandırmak istedik"

TİKA Irak Koordinatörü Oğuzhan Dinler de bolluk ve bereket ile paylaşımın öne çıktığı muharrem ayında bulunulduğunu dile getirerek, "Iraklı kardeşlerimize, Türkiye tarzı ve usulü bir aşure dağıtımı yapmak istedik. Eski büyükelçiliğimizin olduğu sokaktaki komşularımızla soframızı paylaştık. Iraklı kardeşlerimiz, Hz.Hüseyin'in şehadet yıl dönümü için yoğun şekilde Kerbela'ya yürüyüş yapıyorlar. Bu kardeşlerimizin ağızlarını tatlandırmak istedik." diye konuştu.