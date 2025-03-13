TİKA Ramazan Yardımları Düzenliyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), dünyanın farklı yerlerinde ramazan ayı programları kapsamında yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, kurum, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bulunan ve Türk Camii olarak bilinen Bang Uthit Camii'nde 200 kişilik iftar programı düzenledi.

TİKA tarafından 2015'te restore edilen ve Sultan 2. Abdülhamit tarafından gönderilen Osmanlı Devleti armasının yer aldığı camideki iftara, Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Serap Ersoy, TİKA yetkilileri, Taylandlı Müslüman topluluk temsilcileri, akademisyenler, iş insanları, diplomatlar ve çok sayıda davetli katıldı. Ayrıca, Tayland'ın önemli dini şahsiyetlerinden Şeyhülislam Aziz Pitakkumpol da iftarda yer aldı.

Büyükelçi Ersoy, burada yaptığı konuşmada, bu tür projelerin iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirdiğini vurgulayarak, "Bu tür işbirlikleri kültürel ve tarihi bağlarımızın güçlenmesine katkı sağlıyor. Bu dostluk, her iki millet için de kıymetli bir nişanedir." dedi.

TİKA Gazzelileri yalnız bırakmıyor

TİKA ayrıca Gazze'de gıda paketi dağıtımı ve iftar programı düzenleyerek Filistinlilerin yanında olmaya devam ediyor.

Savaşın ağır yıkıma uğrattığı Gazze'de ramazan ayında insani yardım çalışmalarını sürdüren TİKA, 2025 Ramazan Programı kapsamında 2 bin 500 aileye gıda paketi ulaştırdı. Gazze'nin orta ve kuzey bölgelerinde dağıtılan paketlerde pirinç, şeker, salça, ayçiçeği yağı, zeytinyağı, hurma, peynir, reçel ve konserve gibi temel gıda malzemeleri bulunuyor.

Ayrıca, TİKA'nın yerel sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde kurduğu "TİKA Ramazan Mutfağı" aracılığıyla ramazan ayı boyunca yaklaşık 100 bin öğün iftar yemeği dağıtılması planlanıyor.

TİKA, insani yardımlarıyla Gazze halkının yanında olmayı sürdürerek, dayanışma ve yardımlaşma ruhunu yaşatmaya devam ediyor.

TİKA'dan Irak'ta, mülteci kamplarında yaşayan ailelere destek

TİKA, Anbar vilayeti Amiriye es-Sumud ilçesindeki mülteci kamplarında yaşayan 300 aileye gıda kolisi ulaştırdı.

Curf es-Sahr ve Avveysat mülteci kamplarındaki gıda kolilerinin teslim töreni, TİKA Irak Koordinatörü Oğuzhan Dinler ve Anbar Amiriye es-Sumud Kaymakamı Dr. Şakir Mahmud Ubeyd'in katılımıyla yapıldı.

Kaymakam Ubeyd, törende yaptığı konuşmada, yerlerinden edilmiş ailelere ramazan ayında gıda yardımı sağladıkları için TİKA'ya ve Türk halkına teşekkürlerini sundu.

TİKA, bölgedeki mültecilerin temel ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olmanın yanı sıra, yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik insani yardım faaliyetlerini de sürdürüyor.

TİKA'dan Tayland'da selden etkilenen 900 aileye ramazan gıda paketi

TİKA, Tayland'ın güneyindeki Songkhla bölgesinde yakın zamanda meydana gelen sel felaketinden etkilenen ihtiyaç sahibi 900 aileye gıda kolisi ulaştırdı.

Tayland Merkezi İslam Komitesi (CICOT), yerel yönetimler ve Goodness Vakfı işbirliğiyle düzenlenen program kapsamında, gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan paketler ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Gıda paketlerinin dağıtım törenine, CICOT Genel Sekreteri ve Milletvekili Surin Palarae, Songkhla Vilayeti Vali Yardımcısı Parinda Palarae, TİKA yetkilileri ve Goodness Vakfı yöneticileri katıldı.

TİKA'nın gerçekleştirdiği bu insani yardım faaliyeti, bölgedeki sel mağduru ailelere umut olurken, iki ülke arasındaki dostane ilişkileri de pekiştiriyor.