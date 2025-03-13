TİKA Ramazan Yardımları Düzenliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TİKA Ramazan Yardımları Düzenliyor

TİKA, Tayland ve Gazze'de ramazan programları kapsamında gıda yardımları ve iftar organizasyonları gerçekleştiriyor.

13.03.2025 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), dünyanın farklı yerlerinde ramazan ayı programları kapsamında yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, kurum, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bulunan ve Türk Camii olarak bilinen Bang Uthit Camii'nde 200 kişilik iftar programı düzenledi.

TİKA tarafından 2015'te restore edilen ve Sultan 2. Abdülhamit tarafından gönderilen Osmanlı Devleti armasının yer aldığı camideki iftara, Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Serap Ersoy, TİKA yetkilileri, Taylandlı Müslüman topluluk temsilcileri, akademisyenler, iş insanları, diplomatlar ve çok sayıda davetli katıldı. Ayrıca, Tayland'ın önemli dini şahsiyetlerinden Şeyhülislam Aziz Pitakkumpol da iftarda yer aldı.

Büyükelçi Ersoy, burada yaptığı konuşmada, bu tür projelerin iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirdiğini vurgulayarak, "Bu tür işbirlikleri kültürel ve tarihi bağlarımızın güçlenmesine katkı sağlıyor. Bu dostluk, her iki millet için de kıymetli bir nişanedir." dedi.

TİKA Gazzelileri yalnız bırakmıyor

TİKA ayrıca Gazze'de gıda paketi dağıtımı ve iftar programı düzenleyerek Filistinlilerin yanında olmaya devam ediyor.

Savaşın ağır yıkıma uğrattığı Gazze'de ramazan ayında insani yardım çalışmalarını sürdüren TİKA, 2025 Ramazan Programı kapsamında 2 bin 500 aileye gıda paketi ulaştırdı. Gazze'nin orta ve kuzey bölgelerinde dağıtılan paketlerde pirinç, şeker, salça, ayçiçeği yağı, zeytinyağı, hurma, peynir, reçel ve konserve gibi temel gıda malzemeleri bulunuyor.

Ayrıca, TİKA'nın yerel sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde kurduğu "TİKA Ramazan Mutfağı" aracılığıyla ramazan ayı boyunca yaklaşık 100 bin öğün iftar yemeği dağıtılması planlanıyor.

TİKA, insani yardımlarıyla Gazze halkının yanında olmayı sürdürerek, dayanışma ve yardımlaşma ruhunu yaşatmaya devam ediyor.

TİKA'dan Irak'ta, mülteci kamplarında yaşayan ailelere destek

TİKA, Anbar vilayeti Amiriye es-Sumud ilçesindeki mülteci kamplarında yaşayan 300 aileye gıda kolisi ulaştırdı.

Curf es-Sahr ve Avveysat mülteci kamplarındaki gıda kolilerinin teslim töreni, TİKA Irak Koordinatörü Oğuzhan Dinler ve Anbar Amiriye es-Sumud Kaymakamı Dr. Şakir Mahmud Ubeyd'in katılımıyla yapıldı.

Kaymakam Ubeyd, törende yaptığı konuşmada, yerlerinden edilmiş ailelere ramazan ayında gıda yardımı sağladıkları için TİKA'ya ve Türk halkına teşekkürlerini sundu.

TİKA, bölgedeki mültecilerin temel ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olmanın yanı sıra, yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik insani yardım faaliyetlerini de sürdürüyor.

TİKA'dan Tayland'da selden etkilenen 900 aileye ramazan gıda paketi

TİKA, Tayland'ın güneyindeki Songkhla bölgesinde yakın zamanda meydana gelen sel felaketinden etkilenen ihtiyaç sahibi 900 aileye gıda kolisi ulaştırdı.

Tayland Merkezi İslam Komitesi (CICOT), yerel yönetimler ve Goodness Vakfı işbirliğiyle düzenlenen program kapsamında, gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan paketler ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Gıda paketlerinin dağıtım törenine, CICOT Genel Sekreteri ve Milletvekili Surin Palarae, Songkhla Vilayeti Vali Yardımcısı Parinda Palarae, TİKA yetkilileri ve Goodness Vakfı yöneticileri katıldı.

TİKA'nın gerçekleştirdiği bu insani yardım faaliyeti, bölgedeki sel mağduru ailelere umut olurken, iki ülke arasındaki dostane ilişkileri de pekiştiriyor.

Kaynak: AA

Dış Politika, Bangkok, Tayland, Güncel, İftar, Gazze, Dünya, Yaşam, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİKA Ramazan Yardımları Düzenliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk medyasındaki dev satış onaylandı Türk medyasındaki dev satış onaylandı
Trump’tan AB’ye yüzde 200 gümrük vergisi uygulama tehdidi Trump'tan AB'ye yüzde 200 gümrük vergisi uygulama tehdidi
Kargo dükkanındaki para dolu kasayı böyle çaldılar Kargo dükkanındaki para dolu kasayı böyle çaldılar
Rangers maçı sonrası Fenerbahçe’de ayrılık Rangers maçı sonrası Fenerbahçe'de ayrılık
Milyonlarca emekliye müjdeli haber TBMM’den geldi Milyonlarca emekliye müjdeli haber TBMM'den geldi
Ayşe Nazmiye Uça: Yapay zeka işe alımlarda daha çok kullanılıyor Ayşe Nazmiye Uça: Yapay zeka işe alımlarda daha çok kullanılıyor
İnci Taneleri’nin Dilber’inden sürpriz evlilik çıkışı: Evet derim İnci Taneleri'nin Dilber'inden sürpriz evlilik çıkışı: Evet derim
Fatih Tekke’nin Trabzonspor’dan kazanacağı ücret belli oldu Fatih Tekke'nin Trabzonspor'dan kazanacağı ücret belli oldu
2 yaşındaki çocuk bir öpücük yüzünden gözünü kaybetti 2 yaşındaki çocuk bir öpücük yüzünden gözünü kaybetti
Kırmızı ette vatandaşı üzen tablo Kırmızı ette vatandaşı üzen tablo
Isparta’da Kediye Tekme Atan Şahıs Tutuklandı Isparta'da Kediye Tekme Atan Şahıs Tutuklandı
Azerbaycan, Ermenistan’la barış anlaşması maddeleri üzerinde uzlaştı Azerbaycan, Ermenistan'la barış anlaşması maddeleri üzerinde uzlaştı
Binlerce ton Türk yumurtası aldılar Binlerce ton Türk yumurtası aldılar
Yaren Leylek gelmedi, tedirgin bekleyiş sürüyor Yaren Leylek gelmedi, tedirgin bekleyiş sürüyor
Silahla oynarken yanlışlıkla arkadaşını vurdu Silahla oynarken yanlışlıkla arkadaşını vurdu

09:17 Maçlar nefes kesti Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu Maçlar nefes kesti! Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
08:51 Yok böyle kavga Tarafları dakikalarca ayıramadılar Yok böyle kavga! Tarafları dakikalarca ayıramadılar
08:35 Merkez Bankası Başkanı net konuştu: Ne gerekiyorsa yapacağız Merkez Bankası Başkanı net konuştu: Ne gerekiyorsa yapacağız
08:21 Mourinho ile Maximin arasında kavga Hocasına öyle şeyler söyledi ki... Mourinho ile Maximin arasında kavga! Hocasına öyle şeyler söyledi ki...
08:16 Ramazan günü kadınların gizli görüntüleri çeken sapık yakalandı Ramazan günü kadınların gizli görüntüleri çeken sapık yakalandı
08:04 Üniversitede gizemli olay Rögardan yeşil alev çıktı Üniversitede gizemli olay! Rögardan yeşil alev çıktı
07:46 Devrim Özkan’ı çabuk unuttu Lucas Torreira yeni aşka yelken açtı Devrim Özkan'ı çabuk unuttu! Lucas Torreira yeni aşka yelken açtı
07:11 Komşu katili 16 yaşındaki çocuk ile babasının yaşadığı evde şüpheli yangın Komşu katili 16 yaşındaki çocuk ile babasının yaşadığı evde şüpheli yangın
05:16 Uzayda mahsur kalan NASA astronotlarının dönüşü yine ertelendi Uzayda mahsur kalan NASA astronotlarının dönüşü yine ertelendi
23:54 Yaşayan ’’son kabadayı’’ olarak bilinen Hasan Heybetli, cezaevinde ölü bulundu Yaşayan ''son kabadayı'' olarak bilinen Hasan Heybetli, cezaevinde ölü bulundu
23:38 İmamoğlu’ndan diplomasıyla ilgili çok konuşulacak çıkış: Dekan istifa etmek zorunda kaldı İmamoğlu'ndan diplomasıyla ilgili çok konuşulacak çıkış: Dekan istifa etmek zorunda kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2025 17:16:43. #7.12#
SON DAKİKA: TİKA Ramazan Yardımları Düzenliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.