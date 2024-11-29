TİKA ve Türk Kızılay'dan İşbirliği Protokolü - Son Dakika
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TİKA ve Türk Kızılay'dan İşbirliği Protokolü

TİKA ve Türk Kızılay\'dan İşbirliği Protokolü

TİKA ve Türk Kızılay, uluslararası yardımlarda işbirliği için mutabakat zaptı imzaladı.

29.11.2024 20:18
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Türk Kızılay arasında uluslararası alanda gerçekleştirilecek faaliyet ve çalışmalarda işbirliği yapılmasını içeren mutabakat zaptı imzalandı.

TİKA'nın Ankara'daki merkezinde düzenlenen imza törenine TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz ve iki kurumun yetkilileri katıldı.

TİKA Başkanı Kayalar, Türkiye olarak artık "Türk tipi kalkınma yardımı" diyebilecek bir modelle dünyanın dört bir yanında faaliyetler gerçekleştirdiklerini, bu faaliyetlerin kimi zaman kalkınma yardımı şeklinde, kimi zaman insani yardım şeklinde, kimi zaman da acil insani yardım şeklinde olduğunu ve gönülleri kazandıkları bir modelle dünyada olduklarını söyledi.

"Türk Kızılay'ımız TİKA'nın yanında 156 yıllık koca bir çınar ve artık dünyada marka olmuş, biz sahada nereye gitsek hep sitayişle bahsedilen bir kurum." diyen Kayalar, birçok yer ve birçok kriz coğrafyasında da Türk Kızılay ile omuz omuza gönül gönüle faaliyetlerini yaptıklarını belirtti.

Kayalar, imzaladıkları işbirliği mutabakat zaptıyla da bu birlikteliklerini ahdi bir zeminde inşa ettiklerini ve çeşitli projelerle dünyanın dört bir yanında çalışacaklarını aktardı.

Türk dünyasında da Kızılay'lar arasında bir zemin kurulduğunu söyleyen Kayalar, önümüzdeki dönemde TİKA olarak bu alanlarda da işbirliğinin bir parçası olmaya hazır olduklarını kaydetti.

Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz da yurt dışında "Türk'ün yardım eli, yardım modeli" diye bir olgunun olduğunu anlattı.

Yılmaz, "Hangi ülkeye giderseniz gidin oraya yardımıyla geldiği zaman aslında kafasında bir bagaj, bir siyasi düşünce bir art niyet götürmeden yardımı yapabilen ve belki kazancına göre ya da elindeki miktara göre çok daha fazla kişiye yardım edebilen bir ülke Türkiye." ifadelerini kullandı.

TİKA'nın ve Türk Kızılayın yurt dışında çok farklı ülkelerde çok farklı projeleri olduğunu hatırlatan Yılmaz, iki kurumun sahada birlikte koordinasyon içinde çalıştığını ve anlaşma ile daha fazla projenin gündeme getirilebilmesi için bugün bu işi resmileştirmiş olduklarını kaydetti.

TİKA ve Türk Kızılay arasındaki İşbirliği Mutabakat Zaptı

Protokol ile iki kurum arasında uzun yıllardır süregelen işbirliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi hedefleniyor.

Uluslararası alanda eğitim, kültür, sağlık, insani yardım, tarım, toplumsal güçlenme ve faydalanıcı ülkelerle karşılıklı belirlenecek konularda kurumsal kapasite geliştirme gibi alanlarda ortak proje ve faaliyetlerin hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve insani öncelikler doğrultusunda ortak projelerin de hayata geçirilmesi planlanıyor.

Protokol kapsamında iki kurum arasında yurt içi ve yurt dışı eğitim programları, çalışma ziyaretleri ve çalıştaylar gibi ortak etkinlikler ile kurumlar arası tecrübe ve bilgi paylaşımı yapılacak.

Kaynak: AA

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