TikTok, Avrupa'da E-Ticaret Platformunu Başlatıyor

ROMA, 28 Mart (Xinhua) -- Sosyal medya devi TikTok, 31 Mart'ta İtalya, Fransa ve Almanya'da interaktif bir e-ticaret platformu başlatacağını açıkladı.

Kısa video formatına öncülük etmesiyle tanınan şirketten perşembe günü yapılan açıklamada söz konusu üç ülkedeki kullanıcıların, yeni platformun akıllı telefon uygulaması aracılığıyla yerel marka ve distribütörlerden doğrudan ürün satın alabileceği belirtildi.

Bu adım, TikTok'un Çin ve diğer pazarlardaki başarısının ardından Avrupa'daki ilk e-ticaret girişimi olma özelliği taşıyor. Şirket, Avrupa Birliği'ndeki en büyük üç ekonomiyi lansmanın ilk yapılacağı yerler olarak belirledi.

Platform, kullanıcıların kişiselleştirilmiş akışlarında sergilenen ürünleri satın almalarına olanak tanıyan "alışveriş yapılabilir videolar" ve "canlı videolar" sunacak. TikTok, bu "elektronik ticaret keşif modelinin" daha özel bir alışveriş deneyimi sağlamayı amaçladığını belirtti.

Açıklamada, "Platform, satıcı ve tüketici arasındaki doğrudan etkileşimi tekrar alışveriş deneyiminin merkezine yerleştirerek geleneksel ticarete özgü yakınlık ve diyaloğu yeniden tasarlıyor" denildi.

TikTok'un verilerine göre, İtalya'da 22,8 milyon aktif kullanıcı bulunuyor. Bu sayı, İtalyan nüfusunun üçte birinden fazlasının platformu kullandığını gösteriyor.