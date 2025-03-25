Tip Genel Başkanı Baş: "Şu An Türkiye Cezaevlerinde İki Cumhurbaşkanı Adayı Var, Böyle Bir Ülkede Bağımsız Bir Yargıdan Söz Etmek Mümkün Mü?" - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tip Genel Başkanı Baş: "Şu An Türkiye Cezaevlerinde İki Cumhurbaşkanı Adayı Var, Böyle Bir Ülkede Bağımsız Bir Yargıdan Söz Etmek Mümkün Mü?"

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Türkiye’nin dünyada nüfusa oranla cezaevinde insan sayısı bakımından birinci sırada olduğunu belirterek, “Şu an Türkiye cezaevlerinde iki Cumhurbaşkanı adayı var, seçilmiş milletvekili var. Milletvekili iken cezaevine atılmış eski milletvekilleri cezaevlerinde. Cezaevlerinde siyasi parti genel başkanları, seçilmiş belediye başkanları var, belediye meclis üyeleri var. Böyle bir ülkede bağımsız, tarafsız bir yargıdan söz etmek mümkün mü?” diye konuştu.

25.03.2025 16:30  Güncelleme: 17:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Türkiye'nin dünyada nüfusa oranla cezaevinde insan sayısı bakımından birinci sırada olduğunu belirterek, "Şu an Türkiye cezaevlerinde iki Cumhurbaşkanı adayı var, seçilmiş milletvekili var. Milletvekili iken cezaevine atılmış eski milletvekilleri cezaevlerinde. Cezaevlerinde siyasi parti genel başkanları, seçilmiş belediye başkanları var, belediye meclis üyeleri var. Böyle bir ülkede bağımsız, tarafsız bir yargıdan söz etmek mümkün mü?" diye konuştu.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, İstanbul İl Örgütü'nde gündeme ilişkin bir açıklama yaptı.

Olağanüstü günlerden geçildiğini belirten Baş, aralarında TKP MYK üyesi Yunus Başaran, parti meclisi üyeleri, il başkanları ve 100'ün üstünde parti üyesinin de olduğu binlerce yurttaşın, Anayasal haklarına sahip çıktıkları ve darbe girişimine karşı direndikleri için gözaltına alındıklarını belirtti.

" Çağlayan Adliyesi'nde yine bir takım filmler döndürülüyor" diyen Baş, 73 yurttaşın bugün savcılığa sevk edildiğini, 60 kişiyle ilgili önce adli kontrolle serbest kararı verilip, bir saat sonra ise kararın değiştirilerek, tutuklamaya sevk kararı verildiğini aktardı.

Erkan Baş, "Diyorlar ki, 'Biz yeterince korkutamadık insanları, böyle alıyoruz, bırakıyoruz. İnsanlar korkmuyorlar bunlardan, o zaman bu yetmiyor daha fazla hukuksuzlukla devam edelim.' Özetle çok ağır günlerden geçiyoruz. Siyasi ve hukuki hiçbir meşruiyeti kalmamış olan bu iktidar aynı zamanda toplumsal meşruiyetini bütünüyle yitirdiğini ispatlayacak adımlar atıyor" diye konuştu.

"Yurttaşlarımız direnerek iktidarı İBB'ye kayyum atamaya cesaret edemeyecek neticeye getirdiler"

Baş, diplomanın iptaliyle bir hukuksuzluk sürecinin başladığını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Nihayetinde Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının tutuklanması ile sonuçlanıyor. Tam bu aşamada hiç lafı eğip bükmeden, dolandırmadan, her zaman yaptığımız gibi sokaktaki yurttaşımızın dümdüz ifadeleriyle söyleyeceğim. Bu bir darbe girişimidir. Bu, alçakça bir darbe girişimidir. Üstelik doğrudan iktidarı ellerinde tutanlar tarafından yapılmış olması sebebiyle başarısızlık sebebiyle de tarihe geçecek bir darbe girişimidir. Bu darbe demokrasiye ve Cumhuriyetimize yapılmıştır. Milyonlarca yurttaşımız tarafından da sokakta reddedilmiş, yenilgiye uğratılmıştır. Ama reddetmeyle de kalmayacağız, yurttaşlarımız direndiler ve bu iktidarı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atamaya cesaret edemeyecek neticeye getirdiler. Ama buradan söylüyorum, bu darbe girişiminin sorumluları, hepsi bilsinler tıpkı o ilham aldıkları 12 Eylül generalleri gibi huzur içinde bu dünyadan göçüp gidemeyecekler. Demokrasimizin önünde darbeciliğe tevessül eden her kim varsa bunun bedelini adil bir yargıda mutlaka ama mutlaka ödeyecek."

"Kanunsuz emir uygulanmaz"

Protestolarda polisin ağır müdahalesine de değinen Baş, "Halk düşmanlığı yapacaksın, kanunsuz emirleri uygulayacaksın sonra neymiş efendim 'ben emir kuluydum.' Yok öyle yağma, beyler bakın çok açık söylüyorum. Kanunsuz emir uygulanmaz. Halk, demokrasi ve sokaktaki yurttaşa düşmanlığın bedelini çok ağır bir biçimde ödersiniz. Öyle suçu birbirinize atabileceğiniz bir tablo ile karşı karşıya kalmayacaksınız" dedi.

"İktidar koltuğa oturduğunda cezaevinde toplam 60 bin insan vardı, 20 yılda 6 kat artmış"

Erkan Baş, Türkiye'de cezaevinde tutuklu bulunan siyasetçileri hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Şu an Türkiye cezaevlerinde iki tane Cumhurbaşkanı adayı var, seçilmiş milletvekili var. Milletvekili iken cezaevine atılmış eski milletvekilleri cezaevlerinde. Cezaevlerinde siyasi parti genel başkanları var, seçilmiş belediye başkanları, belediye meclis üyeleri var. Gazeteciler, yazarlar, siyasetçiler var. Böyle bir ülkede bağımsız, tarafsız bir yargıdan söz etmek mümkün mü? Yani karşısına rakip olarak kim çıkıyorsa onu cezaevine atacak, sesini yükselten, biat etmeyen susmayan halkıyla mücadele eden kim varsa onu seçme ve seçilme hakkını engellemeye çalışacak. Seçilmemesi, aday olmaması için her şeyi yapacak. Seçilse kanuni haklarından faydalanmasının önüne yine zor yoluyla geçecek bir iktidarla karşı karşıyayız. Şu anda Türkiye, dünyada nüfusa oranla cezaevinde insan sayısı bakımından birinci sırada. Bu iktidar koltuğa oturduğunda cezaevinde toplam 60 bin insan vardı, 20 yılda 6 kat artmış durumda. Türkiye'de cezaevindeki insan sayısı Kuzey Kıbrıs nüfusunu geçmiş. Birleşmiş Milletlere kayıtlı 193 tane ülke var, bunlardan 20 tanesinin nüfusu Türkiye'deki cezaevlerinde bulunan insan sayısından az."

Yurttaşları Saraçhane'ye davet etti

Tüm yurttaşları, ülkenin dört bir yanında hak mücadelesinde aktif sorumluluk almaya çağıran Baş, "Bu direnişin ayaklarından bir tanesi Saraçhane. Türkiye İşçi Partisi olarak biz de bugün saat 19.30'da yenikapı'da Marmaray durağında buluşacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Milletvekili, Erkan Baş, Türkiye, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tip Genel Başkanı Baş: 'Şu An Türkiye Cezaevlerinde İki Cumhurbaşkanı Adayı Var, Böyle Bir Ülkede Bağımsız Bir Yargıdan Söz Etmek Mümkün Mü?' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güler Sabancı, 21 yıl sonra görevini bırakıyor Yerine geçecek isim belli oldu Güler Sabancı, 21 yıl sonra görevini bırakıyor! Yerine geçecek isim belli oldu
Osimhen için Napoli’ye teklif yapan Galatasaray’a büyük şok Osimhen için Napoli'ye teklif yapan Galatasaray'a büyük şok
1 milyon 300 bin araç incelemeye alındı 1 milyon 300 bin araç incelemeye alındı
FETÖ firarisi Akın İpek’in 2 köşkü satışa çıktı FETÖ firarisi Akın İpek'in 2 köşkü satışa çıktı
Altın yatırımcıları yeni senaryoya odaklandı Altın yatırımcıları yeni senaryoya odaklandı
Yeni imajı şaşkınlık yarattı Mauro Icardi’yi görenler tanıyamıyor Yeni imajı şaşkınlık yarattı! Mauro Icardi'yi görenler tanıyamıyor
Survivor’da duysal veda: İnşallah konuşurken ağlamam Survivor'da duysal veda: İnşallah konuşurken ağlamam
Yasa dışı gösterilerde gözaltına alınan 172 şüpheli tutuklandı Yasa dışı gösterilerde gözaltına alınan 172 şüpheli tutuklandı
Özgür Özel, İstanbul Valisi Gül’e tehditler savurdu: Senin alnını karışlamayan namerttir Özgür Özel, İstanbul Valisi Gül'e tehditler savurdu: Senin alnını karışlamayan namerttir
Kulisler kaynıyor CHP’nin İBB Başkanvekili adayı netleşti Kulisler kaynıyor! CHP'nin İBB Başkanvekili adayı netleşti
Bakan Bayraktar, Özel’in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab’te kahve içti Bakan Bayraktar, Özel'in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'te kahve içti

00:32 Trump, Türkiye’ye göndereceği büyükelçiye Erdoğan’dan övgüyle bahsetti Trump, Türkiye'ye göndereceği büyükelçiye Erdoğan'dan övgüyle bahsetti
22:41 Bakan Bayraktar, Özel’in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab’te kahve içti Bakan Bayraktar, Özel'in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'te kahve içti
22:35 Kulisler kaynıyor CHP’nin İBB Başkanvekili adayı netleşti Kulisler kaynıyor! CHP'nin İBB Başkanvekili adayı netleşti
22:03 Özgür Özel, İstanbul Valisi Gül’e tehditler savurdu: Senin alnını karışlamayan namerttir Özgür Özel, İstanbul Valisi Gül'e tehditler savurdu: Senin alnını karışlamayan namerttir
21:09 Yasa dışı gösterilerde gözaltına alınan 172 şüpheli tutuklandı Yasa dışı gösterilerde gözaltına alınan 172 şüpheli tutuklandı
09:36 Survivor’da duysal veda: İnşallah konuşurken ağlamam Survivor'da duysal veda: İnşallah konuşurken ağlamam
09:33 Yeni imajı şaşkınlık yarattı Mauro Icardi’yi görenler tanıyamıyor Yeni imajı şaşkınlık yarattı! Mauro Icardi'yi görenler tanıyamıyor
09:31 Altın yatırımcıları yeni senaryoya odaklandı Altın yatırımcıları yeni senaryoya odaklandı
09:26 FETÖ firarisi Akın İpek’in 2 köşkü satışa çıktı FETÖ firarisi Akın İpek'in 2 köşkü satışa çıktı
09:23 1 milyon 300 bin araç incelemeye alındı 1 milyon 300 bin araç incelemeye alındı
09:15 Osimhen için Napoli’ye teklif yapan Galatasaray’a büyük şok Osimhen için Napoli'ye teklif yapan Galatasaray'a büyük şok
09:14 Güler Sabancı, 21 yıl sonra görevini bırakıyor Yerine geçecek isim belli oldu Güler Sabancı, 21 yıl sonra görevini bırakıyor! Yerine geçecek isim belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2025 02:15:05. #7.11#
SON DAKİKA: Tip Genel Başkanı Baş: "Şu An Türkiye Cezaevlerinde İki Cumhurbaşkanı Adayı Var, Böyle Bir Ülkede Bağımsız Bir Yargıdan Söz Etmek Mümkün Mü?" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement