TİP Genel Başkanı Erkan Baş Gebze\'de Seçim Bürosu Açılışına Katıldı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, partisi tarafından belediye başkan adayı gösterildiği Gebze'de Yenikent Seçim Bürosu açılışına katıldı. Açılışta konuşan Erkan Baş, "Biz buraya sadece Gebze'nin kaderini değiştirmeye gelmedik, Gebze'den başlayarak bütün Türkiye'de bir değişimin işaretini vermeye geldik" dedi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde belediye başkan adayı gösterilen TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Gebze Oto Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti, yurttaşlarla bir araya geldi. Yenikent Seçim Bürosu açılışına da katılan Erkan Baş, yurttaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Konuşmasında "değişim" mesajı veren Erkan Baş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
'ÇOCUKLARIN GELECEĞİ İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ'
"Çok mutlu oldum, anneler-babalar çocuklarıyla yanımıza gelmişler. Onların geleceği için mücadele ettiğimizi hiç aklınızdan çıkartmayın. Ben iki çocuk babasıyım. Kızım 13, oğlum 6 yaşında. Benim kızım çeşmeden su içilebileceğini bilmiyor. Hayatında hiç çeşmeden su içmemiş, içme suyunu damacanadan, pet şişeden içilebilen bir şey olarak görüyor benim kızım. Bu utanç verici bir durumdur! Biz çocukken büyüklerimiz 'Allah'ın suyu' derlerdi. Bu ülkenin dört bir yanına bakın, pınarlardan sular akar, ülkenin yeraltı zenginlikleri çoktur. Ama ne yapıyorlar? Bu ülkenin dört bir yanında içme suyu, doğal içme suları varken bu içme sularını alıyorlar bir tane patrona, bir tane yandaşa, bir tane zengine veriyorlar. O zengin de bunun fabrikasını kuruyor, şişelerini doldurup getirip 'Allah'ın suyu'nu, bizim suyumuzu bize satıyor.
'GEBZE'DEN BAŞLAYARAK TÜM TÜRKİYE'DE DEĞİŞİMİN İŞARETİNİ VERMEYE GELDİK!'
Şöyle bir durumla karşı karşıyayız: Türkiye'de siyaset, özellikle de iktidarın kurduğu düşmanlaştırıcı dil, düşmanlaştırıcı tarz ve kutuplaştırıcı yaklaşım nedeniyle ortadan ikiye bölünmüş durumda. Biz buraya sadece Gebze'nin kaderini değiştirmeye gelmedik, sadece Gebze'de halkı yok sayan yerel yönetim anlayışına bir ders vermeye gelmedik. Aynı zamanda, Gebze'den başlayarak bütün Türkiye'de bir değişimin işaretini vermeye, halk birleştiğinde, emekçiler birleştiğinde, kadınlar birleştiğinde, gençler birleşebildiğinde 'imkansız' denenlerin başarabileceğini göstermek için Gebze'de beraber olduk. Hep beraber bunu gösteriyoruz!"
Son Dakika › Güncel › TİP Genel Başkanı Erkan Baş Gebze'de Seçim Bürosu Açılışına Katıldı - Son Dakika
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