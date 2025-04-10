TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Gençlerle Buluştu

Haber: Tuba KARA/ Kamera: Vedat BAYRAKTAR

(İSTANBUL) Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Gülhane Parkı'nda üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Yeditepe, Koç, Marmara ve Yıldız Teknik üniversitelerinden öğrencilerin katıldığı buluşmada Baş, gençliğin siyasetteki rolüne ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Baş, "Yeni bir ülke kurmak için yeni bir siyaset anlayışına ihtiyaç var. Bu hareket Türkiye'nin kaderini değiştirebilir" ifadelerini kullandı. Foruma katılanlar "Hükümet istifa" şeklinde sloganlarla dağılırken polis müdahale etti. 43 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Erkan Baş da bir süre polis ablukası arasında kaldı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Gülhane Parkı'nda üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Yeditepe, Koç, Marmara ve Yıldız Teknik üniversitelerinden öğrencilerin katıldığı buluşmada Baş, gençliğin siyasetteki rolüne ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Baş, "Bu iktidardan gına gelmiş milyonlarca yurttaş adına size teşekkür borcumuz var. İyi ki varsınız, iyi ki memlekete kararlı biçimde sahip çıktınız" diyerek konuşmasına başladı. Üniversiteden uzaklaştırılan ilk akademisyenlerden biri olduğunu hatırlatan Baş, "En özlediğim şey amfide ders anlatmak. Üniversiteden kopmuş olmak onlar yüzünden kopmuş olmak kötü geliyor" ifadelerini kullandı.

"Gençler öğrencidir ama devrimci dönemlerde öğretmen olurlar"

Konuşmasında gençlik hareketlerinin tarihsel önemine dikkat çeken Baş, "Hayatın olağan akışında gençler öğrencidir ama devrimci dönemlerde öğretmen olurlar. Bugün gençler öğretmeye başladıysa bu, ileriye doğru yürüdüğümüzü gösterir" dedi. Baş, içinde bulunulan sürecin yalnızca Türkiye için değil, dünya tarihi açısından da önemli olduğunu vurguladı. Gezi Direnişi'nden sonra Türkiye İşçi Partisi'nin kuruluş sürecine de değinen Baş, "Gezi'de yapamadıklarımız üzerine TİP'i kurduk. Bu partiyi tam da bugünler için kurduk. Hızlı öğrenen, halk hareketinin parçası olan bir yapı olmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Gençlik hareketinin bugünkü farklılıklarının zenginlik olduğunu vurgulayan TİP lideri, bu çeşitliliğin sürdürülebilirliğini sağlamak için teorik ve örgütsel bir yön çizilmesi gerektiğini söyledi. "Bugün bir tepki hareketiyiz ama bu hareketin kurucu taleplerini de şekillendirmemiz gerekiyor. Yönsüz bir hareket sonsuza kadar süremez" dedi. Siyasetin gençlere alan açmadığını söyleyen Baş, "Siyaset pis bir iş diyerek temiz insanları dışarıda tutmaya çalışıyorlar. Ama haklı olanın yanında duracak, aklına ve vicdanına güvenen insanların siyasette olması gerekiyor" diye konuştu.

Baş, konuşmasının sonunda gençlik hareketinin siyaseti dönüştürücü gücüne vurgu yaparak, "Bugünkü hakim siyaset anlayışıyla Türkiye değişmez. Yeni bir ülke kurmak için yeni bir siyaset anlayışına ihtiyaç var. Bu hareket Türkiye'nin kaderini değiştirebilir" ifadelerini kullandı.

Polis müdahale etti

"Hükümet istifa" sloganı atarak dağılmaya dağılmaya başlayan öğrencilere polis müdahalede bulundu. 43 öğrenci gözaltına alındı. O anlarda polis Erkan baş ve partililerin de çevresini kuşattı. Baş da yapılanlara tepki gösterdi.

TİP'ten açıklama: Gençlerimizin onuru ayaklar altına alınamaz

Polis müdahalesine ilişkin yapılan açıklamada, "TİP'li Öğrenciler'in çağrısıyla Genel Başkanımız Erkan Baş'ın katılımıyla Gülhane Parkı'nda bir araya gelen gençlerimiz, hiçbir gerekçe gösterilmeden ablukaya alındı. Şu ana kadar tespit edebildiğimiz 43 gencimiz hukuksuz bir şekilde gözaltına alındı. Bu ülkenin aydınlık geleceği olan gençlerimizin onuru ayaklar altına alınamaz, yarınları karartılamaz! Bu hukuksuzluk cevapsız kalmayacak!" denildi.

Erkan Baş da, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. "Kısaca özetleyeyim: Bugün Gülhane Parkı'nda yüzlerce genç arkadaşımız harika bir buluşma organize etti, ben de konukları oldum. Onları dinledim, notlarımı aldım, hepsine bir kez daha teşekkür ediyorum. Etkinlik bittikten sonra, gençlerle fotoğraf çektirip güzel dileklerimizi paylaşarak ayrılırken parkta bekleyen polis, hiçbir gerekçe göstermeden gençleri kalkanlarla ablukaya almaya başladı." diye olanları anlatan Baş, şöyle devam etti:

"Bu karanlığı dağıtacağız, mutlaka biz kazanacağız"

"Durumu fark edince ablukalardan birini zorlayarak içine dahil oldum ve bu hukuk garabetine, bu kanun tanımazlığa karşı genç arkadaşlarımızla birlikte direndik. Ancak evine dönüş yoluna geçen gençlerin polis tarafından tamamen hukuksuz bir biçimde gözaltına alınmakta olduğu bilgisini Adliye yolundayken öğrendim. Bugün olduğu gibi bu süreçte kanunsuz emirleri uygulayanlara, 'Ben emir kuluyum, bana bir şey olmaz' diyenlere sesleniyorum: Kanunsuz emirleri uygulamaya devam ederseniz, gerçek adalet ülkeye hakim olduğunda yargılanacaksınız.

Tüm parti örgütümüz ve avukatlarımız, gözaltına alınan gençlerin durumunu en yakından takip ediyor. Ben de Çağlayan'da durumun netleşmesinin ardından gözaltıları takip etmek üzere gençlerin yanına gideceğim. Bu karanlığı dağıtacağız. Mutlaka biz kazanacağız."