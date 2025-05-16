TİP'ten Yargıtay'a Tepki

(ANKARA) -Türkiye İşçi Partisi (TİP) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yargıtay'ın Gezi Parkı olayları sırasında gaz fişeğiyle başından vurarak öldüren polis Fatih Dalgalı'ya verilen 16 yıl 8 aylık hapis cezasını onadığı belirtilerek, "Berkin'in avukatı Can Atalay'ı 18 yıl hapis cezasıyla Silivri'de tutsak edip, katili polise ödül gibi ceza veren bu yargı düzeni değişecek" denildi.

TİP'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunları kaydedildi:

"Kardeşimiz Berkin Elvan'ı katleden polis memurunun 16 yıl 8 aylık hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Berkin'in avukatı Can Atalay'ı 18 yıl hapis cezasıyla Silivri'de tutsak edip, katili polise ödül gibi ceza veren bu yargı düzeni değişecek. Soma'nın, İliç'in ve tüm katliamların failleri adil bir düzende hesap verecek."