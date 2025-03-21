TİP Üyeleri İmamoğlu'nun Gözaltını Protesto Etti - Son Dakika
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TİP Üyeleri İmamoğlu'nun Gözaltını Protesto Etti

Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi. TİP Genel Başkanı Erkan Baş, halkın iradesinin gasp edildiğini belirterek, 'Halk ne derse o olacak' dedi.

21.03.2025 21:07  Güncelleme: 23:23
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Haber: Fatih ÖZKILINÇ Kamera: Kerim UĞUR

(İSTANBUL) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto için Fatih Vezneciler'den Saraçhane'ye yürüdü. TİP Genel Başkanı Erkan Baş, "Seçme ve seçilme hakkımıza sahip çıkmak için direnme hakkımızı kullanacağız. Halk ne derse o olacak" dedi

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından ülke genelinde başlayan protestolar devam ediyor. TİP üyeleri de İstanbul'un Fatih ilçesinde Vezneciler'den İBB binasının bulunduğu Saraçhane'ye yürüdü. TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TİP Milletvekilleri ve patililerin katıldığı yürüyüşte "Zorbalar kalmaz gider" yazılı pankart açılarak "Ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Halkımız sokağa, hesap sormaya", Yaşasın hürriyet kahrolsun istibdat", "Faşizme karşı omuz omuza", " Zam, zulüm, işkence işte AKP" sloganları atıldı.

Yürüyüş öncesinde ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan TİP Genel Başkanı Erkan Baş, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından artan toplumsal tepkilere dikkati çekerek iktidarın halkın iradesini gasp ettiğini belirtti. Baş, "İktidar gemi azıya almış durumda. Halkı ikna yöntemiyle bu iktidarı koruyamayacağının gayet farkında ve devletin imkanlarını, olanaklarını geçici olarak kullanmak üzere halkın onlara verdiği bu imkan ve olanakları sadece kendi kişisel ikballeri için kendi koltuklarını korumak için kendi servetlerine servet katmak ve halkı bu yoksulluğa, bu adaletsizliğe mahkum etmek için kullanıyor. Burada karşısına çıkabileceğini düşündüğü fiili ya da potansiyel her tür gücü tasfiye etmeye özellikle yargıyı bir sopa olarak kullanarak, baskıyla, şiddetle toplumu susturarak tasfiye etmeye çalışıyor" dedi.

"Halk ne derse o olacak"

Baş, seçme ve seçilme hakkının hedef alındığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bugün sadece Ekrem İmamoğlu'nu, sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil, Türkiye'deki bütün yurttaşları seçme ve seçilme hakkını gasp eden bunu 'ben kimi istersem o aday olur, ben kimi istersem onunla yarışırım. Benim istemediğim insanlar aday bile olamaz' anlayışını bize kabul ettirmeye çalışıyor. Biz bunu örneklerini daha önce de görmüştük. Sevgili Can Atalay milletvekili seçilmesine, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği tahliye kararlarına rağmen hala cezaevinde tutuluyor. Sayısız belediye başkanı görevden alınmış ve kayyum atanmış durumda ama artık yurttaşlar açısından bu tahammül edebilir sınırları aştı ve seçme seçilme hakkımıza sahip çıkmak için aynı zamanda direnme hakkımızı kullanmamız gerektiğini tüm ülkedeki yurttaşlar bilince çıkarttık. Buradan birkaç saat önce onbinlerce üniversite öğrencisi Beyazıt Meydanı'nda kendi gelecekleri için bu iktidara teslim olmayacaklarını haykırdılar. Bugün Saraçhane Meydanı'nda onbinler toplanacak ve bu iktidarın baskılarına teslim olmayacağımızı söyleyeceğiz ve nihayetinde son sözü halk söyleyecek. Halk ne derse o olacak. Bunu tek adam karşısında milyonların iradesi galip gelecek diye düşünüyorum."

"Biz birbirimize sahip çıkacağız"

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, iktidarın baskıcı politikalarına karşı dayanışma çağrısında bulunarak, "İktidar fırsat bulursa bunları yapar ama biz birbirimize sahip çıkacağız. Hiç kimse bu iktidar karşısında kendisini yalnız ve çaresiz hissetmemeli. Nerede bir haksızlık varsa size bir haksızlık yapılıyorsa hiçbir ayrım gözetmeden onların yanında durmamız gerekiyor. Bence son operasyonda bunun gereğini yerine getirdik. Eğer bu çizgi sürdürebilirsek eğer hep beraber her haksızlığın karşısında o haksızlık bize yapılmış gibi sıranın bize gelip gelmemesinden bağımsız olarak bunu beklemeden harekete geçebiliriz. İktidarın bu saldırılarını durdurabiliriz, püskürtebiliriz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TİP Üyeleri İmamoğlu'nun Gözaltını Protesto Etti - Son Dakika

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