Tipi ve Sis Sürücüleri Zorladı

Tipi ve sis sürücülere zor anlar yaşattı
ELAZIĞ - Elazığ- Malatya karayolunda yaşanan tipi ve sis, sürücülere zor anlar yaşattı.
Elazığ-Malatya karayolu Koçharman bölgesinde tipi ve sis etkili oldu. Yoğun tipi, sürücülere zor anlar yaşatırken, sis de görüş açısını 10 metreye kadar düşürdü. Sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, yetkililer araç kullananları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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