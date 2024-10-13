TIR'la Gelin Arabası: Aşk ve Meslek Buluşması - Son Dakika
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TIR'la Gelin Arabası: Aşk ve Meslek Buluşması

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TIR şoförü Leyla Elaldı, eşini TIR'la gelin arabası yaparak Adana'da kent turu attı.

13.10.2024 15:48
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ADANA'da meslektaşı Emre Seçkin (36) ile dünyaevine giren Leyla Elaldı Seçkin (35), süsleyerek gelin arabası yaptığı TIR'ı ile kent turu attı. Seçkin çifti daha sonra 'Bugünkü yükümüz sevdamız' yazılı TIR'ın önünde dans etti.

İzmir'de daha önce tekstil işiyle uğraşan ve kendi iş yerini açan Leyla Elaldı Seçkin, pandemi döneminde işlerinin kötü gitmesi nedeniyle işi bırakıp baba mesleği TIR şoförlüğüne başladı. Gerekli eğitimleri aldıktan sonra erkek mesleği denilen TIR şoförlüğünü başarıyla sürdüren Elaldı Seçkin, geçen yıl uluslararası taşımacılık yapan bir şirkette işe girdi. Başarısıyla diğer kadınlara da örnek olan Seçkin, onlarca kadına eğitim vererek sektöre kazandırdı.

'BUGÜNKÜ YÜKÜMÜZ SEVDAMIZ'

Meslekte yaşadıklarını sosyal medya hesaplarından da paylaşan, 'Yolların sultanı' lakaplı Seçkin, 11 Ekim'de meslektaşı Emre Seçkin ile nikah masasına oturdu. Bir ömür mutluluğa 'evet' diyen Seçkin, nikahın ardından gelin arabası olarak süsleyip 'Bugünkü yükümüz sevdamız' yazdığı TIR'ına gelinlikle binerek, eşiyle kent turu attı. Seçkin'in kullandığı TIR'a, arkadaşlarının araç konvoyu da eşlik etti. Kendisini cep telefonuyla görüntüleyenlere "Ablan star bebeğim. Jettir ayol, derken şaka yapmıyorduk" diyen Leyla Elaldı Seçkin, bu anları da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

'EVİMİZİ SIRTIMIZDA TAŞIYORUZ'

Eşinin nikah için Ankara'dan geldiğini belirten Leyla Elaldı Seçkin, ev tutmadıklarını, TIR'larında yaşayacaklarını söyledi. Mutlu olduklarını dile getiren Seçkin, "Kız kardeşine TIR şoförlüğüyle ilgili eğitim verirken Emre ile tanıştım ve ikimizin de aklında evlilik yokken hayat arkadaşı olmaya karar verdik. İkimiz de TIR şoförü olduğumuz için gelin arabamızı da bu şekilde seçtik. Cadde ve sokaklarda çok güzel tepkiler aldık. Trafik ışıklarında bekleyenler defalarca bize baktı, fotoğrafımızı çektiler. İkimiz de şoför olduğumuz için bizim evimiz de memleketimiz de yollar. Balayı için sabit bir plan yapmadık. Evimizi sırtımızda taşıyoruz. Bu nedenle iş için gittiğimiz kentlerde boş vakitlerimizde tatil yapacağız" diye konuştu.

TIR\'la Gelin Arabası: Aşk ve Meslek Buluşması
Kaynak: DHA

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