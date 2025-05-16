İzmir'in Tire ilçesinde polis ekipleri, anaokulu öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ve Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, trafik bilincini erken yaşta kazandırmak amacıyla Nefise İbrahim Çetin Anaokulunda miniklerle bir araya geldi.
Gezici trafik parkuru kuran ekip, öğrencilere temel trafik kurallarını eğlenceli bir şekilde anlattı.
Son Dakika › Güncel › Tire'de Miniklere Trafik Eğitimi - Son Dakika
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