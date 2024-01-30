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Tire'de Yasa Dışı Silah Ticareti Yapan 5 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Tire'de Yasa Dışı Silah Ticareti Yapan 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tire ilçesinde yasa dışı silah ticareti yaptığı belirtilen 5 şüpheli, yapılan operasyonla gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Tire\'de Yasa Dışı Silah Ticareti Yapan 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
30.01.2024 - 14:39,
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İZMİR'in Tire ilçesinde, yasa dışı silah ticareti yaptığı belirtilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Tire Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ödemiş Büro Amirliği ve İstihbarat Şube müdürlüğü ekipleri, Tire ilçesinde yasa dışı silah sattığı belirtilen kişilere yönelik, dün operasyon yaptı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki baskında 1 MP 41 piyade tüfeği, 13 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız tüfek, 275 tabanca mermisi ve çok sayıda namlu açma için kullanılan teknik malzeme ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Tire'de Yasa Dışı Silah Ticareti Yapan 5 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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