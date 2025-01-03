Tire'de Yılbaşı Denetiminde Silah ve Uyuşturucu Yakalandı

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İzmir'in Tire ilçesinde yılbaşı tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen uygulamalarda silah, bıçak ve uyuşturucuyla yakalan şüpheliler hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçede yılbaşı gecesi denetim gerçekleştirdi.

Uygulamalarda ruhsatsız 3 yivsiz av tüfeği ile 2 kurusıkı tabanca, sustalı bıçak, muşta, 4 adet uyuşturucu hap ile bir miktar esrar ele geçirdi.

Ekipler, şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlattı.