Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde seyir halindeki tırın alev alan lastiklerini itfaiye söndürdü.
D-130 kara yolunda İ.Ö. idaresindeki 41 AAU 739 plakalı tırın lastikleri yanmaya başladı.
Durumu fark eden sürücü, tırı güvenli bölgeye çekip yangına müdahale etti ancak başarılı olamadı.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.
Son Dakika › Güncel › Tırın Lastikleri Alev Aldı - Son Dakika
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