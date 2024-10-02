TKDK'dan IPARD ile 3,5 Milyar Avro Yatırım - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TKDK'dan IPARD ile 3,5 Milyar Avro Yatırım

TKDK\'dan IPARD ile 3,5 Milyar Avro Yatırım

TKDK, IPARD programı ile 25 bin projede 3,5 milyar avroluk yatırım gerçekleştirdi.

02.10.2024 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Abdullah Antalyalı, IPARD (Avrupa Birliğince aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı'nın kırsal kalkınma bileşeni) Programı kapsamında bugüne kadar yaklaşık 25 bin proje uyguladıklarını ve 3,5 milyar avroluk yatırım gerçekleştiğini belirtti.

Antalyalı, bir otelde düzenlenen "IPARD III Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı"nda, kurum olarak 2011'den bugüne kadar uygulanan Türkiye'nin yeni kırsal kalkınma hamlesi IPARD programıyla kırsal kalkınmadaki hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini dile getirdi.

Kırsalda yaşayan vatandaşların refah düzeylerinin arttırılması için Türkiye ile Avrupa Birliği'nin (AB) eş finansmanla IPARD fonlarını TKDK olarak 13 yıldır üreticilerin hizmetine sunduklarını vurguladı.

Programın kapsamının, 27 Mart 2024 tarihli AB onayıyla 42 ilden 81 ile çıkarıldığını anlatan Antalyalı, şöyle devam etti:

"Bizim verdiğimiz desteklerle Türkiye genelinde yaklaşık 3,5 milyar avroluk bir yatırım gerçekleşti. Biz 1,8 milyar avroluk yatırımı yatırımcılarımıza vermiş bulunuyoruz. 25 bin proje uyguladık. 103 bin kişiye de istihdam sağladık. Ülkemize şu anda 786 milyon avrolukta kaynağı tahsil etmiş durumdayız. Yani ülkemize gelen bütün fonlar kullanılıyor.

Bugüne kadar ülkemizde en son teknolojiyi kullanan 1594 süt üretim tesisi, 1298 besi çiftliği, 1200'den fazla yenilenebilir enerji yatırımı, 1143 zanaatkarlık ve katma değer üretim yapan işletme kurduk. Aynı zamanda binin üzerinde kırsal turizm tesisi gibi pek çok yatırımın gerçekleşmesine katkı sağladık."

Antalyalı, TKDK olarak sadece bir hibe programı uygulamadıklarını, aynı zamanda istihdamı da artırdıklarını, tarımsal faaliyetlerin yanı sıra ekonomik faaliyetleri çeşitlendirdiklerini anlattı.

"Genç kardeşlerimize pozitif ayrımcılık yapıyoruz."

Antalyalı, IPARD III kapsamında yeni destekler vermeye başladıklarını, özellikle yumurta işleme sektörü, yem bitkileri yetiştiriciliği, tuzlu sularda su ürünleri yetiştiriciliğini desteklediklerini belirtti.

Destekleri verirken özellikle gençler ve kadınları merkeze aldıklarını aktaran Antalyalı, şunları kaydetti:

"Hanımefendiler ve gençlerin olmadığı bir kırsalı düşünmemiz mümkün değil. Tüm dünyada tarımdaki nüfus yaşlanıyor, biz de özellikle genç kardeşlerimize pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Hanımefendiler olmadan zaten kırsalda bir hayat olmuyor. Onlara pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Bugüne kadar verdiğimiz desteklerde de özellikle yüzde 67'si genç kardeşlerimize. Yüzde 30'u da hanımefendilerden oluşuyor."

Antalyalı, tarıma dayalı sanayiyi geliştirerek vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek istediklerini sözlerine ekledi.

Edirne Vali Yardımcısı Turgut Subaşı da Edirne çiftçisinin çok bilinçli üretim yaptığını, dünyadaki üretim gücünü sürdürebilmek için projeler hazırlayarak IPARD desteklerinden mutlaka yararlanması gerektiğini söyledi.

Programda, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı Hüseyin Han ve Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt da bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından IPARD III programı tanıtım ve bilgilendirme sunumu yapıldı.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Ekonomi, edirne, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel TKDK'dan IPARD ile 3,5 Milyar Avro Yatırım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:55 İsrail durmuyor, bu kez Suriye’ye saldırdı İsrail durmuyor, bu kez Suriye'ye saldırdı
18:27 Lübnan’da cehennemi yaşayan İsrail’den bir tehdit daha: Orta Doğu’da herhangi bir yeri vurabiliriz Lübnan'da cehennemi yaşayan İsrail'den bir tehdit daha: Orta Doğu'da herhangi bir yeri vurabiliriz
17:41 BMGK acil toplandı ’İstenmeyen adam’ ilan edilen Guterres, ’Mide bulandırıcı’ dedi BMGK acil toplandı! 'İstenmeyen adam' ilan edilen Guterres, 'Mide bulandırıcı' dedi
17:12 Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş: Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı
16:44 Sinan Ateş davasında karar çıktı İşte verilen cezalar Sinan Ateş davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar
10:07 İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu
09:57 Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi
09:55 Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel’e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı
09:54 Galatasaray’ı karıştıracak iddia: Genç bir futbolcu, Almanya’dan escort çağırdı Galatasaray'ı karıştıracak iddia: Genç bir futbolcu, Almanya'dan escort çağırdı
09:30 Olay görüntü Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?
09:07 Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket
09:00 İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler
08:31 Kayıp olarak aranıyorlardı, şarampole yuvarlanmış otomobilde yaralı halde bulundular Kayıp olarak aranıyorlardı, şarampole yuvarlanmış otomobilde yaralı halde bulundular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 19:35:49. #1.11#
SON DAKİKA: TKDK'dan IPARD ile 3,5 Milyar Avro Yatırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement