TKDK, IPARD III Programı kapsamında 2. Başvuru Çağrı İlanı yayımladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TKDK, IPARD III Programı kapsamında 2. Başvuru Çağrı İlanı yayımladı

AB'nin kırsal kalkınmaya yönelik finansman desteğiyle Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından uygulanan IPARD III Programı kapsamında 2. Başvuru Çağrı İlanı yayımlandı. Yatırımcılara toplam destek bütçesi 80 milyon avro olarak belirlendi. IPARD III Programı, başvuru yapacakların projelerinin ön hazırlık sürecini kolaylaştırmak ve inceleme aşamasını hızlandırmak amacıyla yıllık çağrı takvimi yayımladı. 2. Başvuru Çağrı İlanı döneminde, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme tedbirine yönelik projeler için destek sağlanacak.

02.07.2024 14:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB'nin kırsal kalkınmaya yönelik finansman desteğiyle Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından uygulanan IPARD III Programı kapsamında 2. Başvuru Çağrı İlanı yayımlandı.

TKDK'nin Zonguldak İrtibat Ofisinden yapılan açıklamaya göre, yatırımcılara toplam destek bütçesi 80 milyon avro olarak belirlendi. 2024 yılından itibaren 7 yıl süreyle uygulanacak IPARD III Programı, başvuru yapacakların projelerinin ön hazırlık sürecini kolaylaştırmak ve inceleme aşamasını hızlandırmak amacıyla ilk kez yıllık çağrı takvimi yayımladı. "IPARD III 2024 Yılı Çağrı Takvimi" mart ayında kamuoyuyla paylaşıldı.

Bu takvime uygun olarak IPARD III Programı 1. Çağrı İlanı "Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar" başlığıyla 21 Mart'ta yayımlandı. 5 Nisan-14 Haziran tarihleri arasında kabul edilen başvurular kapsamında Zonguldak'ta yatırım bütçesi 67 milyon lira olan 5 proje başvurusu alındı.

IPARD III Programı 2. Başvuru Çağrı İlanı döneminde, "Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri" başlığı altında sunulacak projeler için "Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi, İşlenmesi ve Pazarlanması", "Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Pazarlanması", "Zanaatkarlık ve Yöresel Ürün İşletmeleri", "Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri", "Kültür Balıkçılığı", "Makine Parkları", "Yenilenebilir Enerji Tesisleri" sektörlerinde destek sağlanacak.

Desteklenecek giderler arasında yapım işleri, makine-ekipman alımları, hizmet alımları ve görünürlük harcamaları yer alacak.

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbirinde hibe oranı yüzde 60 olup genç çiftçiler ve sertifikalı organik tarım üreticileri için bu oran yüzde 70'e kadar çıkabilecek. Uygun harcama tutarı 500 bin avroya kadar olan başvurular desteklenecek. Ayrıca atık yönetimi, yenilenebilir enerji ve döngüsel ekonomi (atık malzemelerin verimli şekilde yeniden kullanımı) ile ilgili harcamalar için yüzde 10 ilave hibe desteği sağlanabilecek. Toplam hibe oranı yüzde 75'i geçemeyecek.

Başvuruların toplam destek tutarının çağrı için ayrılan bütçeyi aşması durumunda, başvurular IPARD Programı'nda belirtilen sıralama kriterlerine göre değerlendirilecek ve bütçenin yeterli olduğu sayıda başvuru incelenecek.

IPARD III Programı 2. Başvuru Çağrı Dönemi kapsamında yatırımcılar, proje başvurularının online sistem kayıtlarını 12 Temmuz–16 Ağustos tarihleri arasında https://onlinebasvuru.tkdk.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yapabilecek.

Başvuru paketleri ise 29 Ağustos'a kadar Zonguldak İl İrtibat Ofisi'ne teslim edilecek.

Kaynak: AA

İnceleme, Çiftlik, Çiftçilik, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TKDK, IPARD III Programı kapsamında 2. Başvuru Çağrı İlanı yayımladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:08 Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun İkisi de cezaevini boyladı Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun! İkisi de cezaevini boyladı
17:26 Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse Duruşmada telefonunun şifresini vermedi, bir de mahkeme başkanına şart koştu Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse! Duruşmada telefonunun şifresini vermedi, bir de mahkeme başkanına şart koştu
17:18 Masada önemli konular var Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı başladı Masada önemli konular var! Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı başladı
17:05 5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş 5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar! Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş
16:42 İstanbul’da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı İstanbul'da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı
16:49 Kimse böyle bir hamle beklemiyordu Fenerbahçe’den milli yıldıza kanca Kimse böyle bir hamle beklemiyordu! Fenerbahçe'den milli yıldıza kanca
15:53 “En yüksek asgari ücret bizde“ diyen Şimşek’e zehir zemberek sözler "En yüksek asgari ücret bizde" diyen Şimşek'e zehir zemberek sözler
15:50 Kayseri’de tansiyon yüksek Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı Kayseri'de tansiyon yüksek! Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı
15:29 Hindistan’da ayin sırasında izdiham En az 107 kişi hayatını kaybetti Hindistan'da ayin sırasında izdiham! En az 107 kişi hayatını kaybetti
15:24 Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti! Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi
15:15 Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil’in son halini görenler tanıyamıyor Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil'in son halini görenler tanıyamıyor
14:47 Çocuk parkında çimlere uzanıp kendini tatmin etti Mahallelinin tepkisi hayli sert oldu Çocuk parkında çimlere uzanıp kendini tatmin etti! Mahallelinin tepkisi hayli sert oldu
14:29 Sürpriz yakınlaşma: Doğukan Güngör, Aleyna Kalaycıoğlu ile tatilde görüntülendi Sürpriz yakınlaşma: Doğukan Güngör, Aleyna Kalaycıoğlu ile tatilde görüntülendi
14:20 Devler Ligi’nin kazananını bilmişti Fenomen köpek, Türkiye-Avusturya maçını da tahmin etti Devler Ligi'nin kazananını bilmişti! Fenomen köpek, Türkiye-Avusturya maçını da tahmin etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2024 18:50:20. #1.13#
SON DAKİKA: TKDK, IPARD III Programı kapsamında 2. Başvuru Çağrı İlanı yayımladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement